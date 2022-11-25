Özgün Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları
ÖZGÜN HABERLER

Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, A Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i 2-0 mağlup etti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan C Grubu maçında Meksika ile Polonya 0-0 berabere kaldı. Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Dünya Kupası, Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 25 Kasım Dünya Kupası maç programı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 25 Kasım 2022 maçları
Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. Dünya Kupası'nın bu yılki takvimi belli oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılan açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ise 3-6 Aralık'ta yapılacak. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, A Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i 2-0 mağlup etti. C Grubu maçında Meksika ile Polonya 0-0 berabere kaldı. 2022 Dünya Kupası maçları bugün de kıyasıya mücadele ile devam edecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 25 Kasım Dünya Kupası maç programı.

Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası maçları

Hollanda - Senegal maçı ne zaman saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

  • 9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?

  1. 13.00 Galler – İran / TRT 1
  2. 16.00 Katar – Senegal / TRT 1
  3. 19.00 Hollanda – Ekvador / TRT 1
  4. 22.00 İngiltere – ABD / TRT 1

26 Kasım Cumartesi kimin maçı var, maç hangi kanalda?

  1. 13.00 Tunus – Avustralya / TRT 1
  2. 16.00 Polonya – Suudi Arabistan / TRT 1
  3. 19.00 Fransa – Danimarka / TRT 1
  4. 22.00 Arjantin – Meksika / TRT 1

27 Kasım Pazar günü hangi maçlar var?

  1. 13.00 Japonya – Kosta Rika / TRT 1
  2. 16.00 Belçika – Fas / TRT 1
  3. 19.00 Hırvatistan – Kanada / TRT 1
  4. 22.00 İspanya – Almanya / TRT 1

28 Kasım Pazartesi kimin maçı var?

  1. 13.00 Kamerun – Sırbistan / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
  2. 16.00 Güney Kore – Gana / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
  3. 19.00 Brezilya – İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1
  4. 22.00 Portekiz – Uruguay / Lusail Stadyumu / TRT 1

29 Kasım Salı hangi maçlar var?

  1. 18.00 Ekvador – Senegal / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  2. 18.00 Hollanda – Katar / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  3. 22.00 Galler – İngiltere / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  4. 22.00 İran – ABD / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR

30 Kasım Çarşamba hangi maç hangi kanalda saat kaçta?

  1. 18.00 Avustralya – Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 -TRT SPOR
  2. 18.00 Tunus – Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  3. 22.00 Polonya – Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  4. 22.00 Suudi Arabistan – Meksika / Lusail Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR

1 Aralık Perşembe kimin maçı var?

  1. 18.00 Hırvatistan – Belçika / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  2. 18.00 Kanada – Fas / Al Thumama Stadyumu / TRT 1- TRT SPOR
  3. 22.00 Japonya – İspanya / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  4. 22.00 Kosta Rika – Almanya / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR

2 Aralık Cuma hangi maçlar var?

  1. 18.00 Gana – Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  2. 18.00 Güney Kore – Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  3. 22.00 Sırbistan – İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  4. 22.00 Kamerun – Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  • 3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1
  • 9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi Çeyrek final (4 maç) / TRT 1
  • 13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba Yarı final (2 maç) / TRT 1
  • 17 Aralık Cumartesi Üçüncülük maçı / TRT 1
  • 18 Aralık Pazar FİNAL / TRT 1

2022 Dünya Kupası H Grubu takımları
ÖZGÜN
2022 Dünya Kupası H Grubu takımları

FİFA 2022 Dünya Kupası mücadelesi verecek ülkeler listesi
ÖZGÜN
FİFA 2022 Dünya Kupası mücadelesi verecek ülkeler listesi
Eşitliği kim bozacak?

Eşitliği kim bozacak?

​İngiltere ile ABD Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.