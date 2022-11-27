Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Cuma günün maçları

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılan açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ise 3-6 Aralık'ta yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükselen ilk takım oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arjantin, grupta ilk galibiyetini aldı. Bir puanı bulunan Meksika ise ilk yenilgisini yaşadı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 2-0 yendi. Polonyalı yıldız Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.

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Dünya Kupası maçları

2022 Dünya Kupası maçları bugün de kıyasıya mücadele ile devam edecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 27 Kasım Dünya Kupası maç programı.

Dünya Kupası maçları

Hollanda - Senegal maçı ne zaman saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?

13.00 Japonya – Kosta Rika / TRT 1 16.00 Belçika – Fas / TRT 1 19.00 Hırvatistan – Kanada / TRT 1 22.00 İspanya – Almanya / TRT 1

28 Kasım Pazartesi kimin maçı var?

13.00 Kamerun – Sırbistan / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 16.00 Güney Kore – Gana / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 19.00 Brezilya – İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 22.00 Portekiz – Uruguay / Lusail Stadyumu / TRT 1

29 Kasım Salı hangi maçlar var?

18.00 Ekvador – Senegal / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR 18.00 Hollanda – Katar / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR 22.00 Galler – İngiltere / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR 22.00 İran – ABD / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR

30 Kasım Çarşamba hangi maç hangi kanalda saat kaçta?

18.00 Avustralya – Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 -TRT SPOR 18.00 Tunus – Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR 22.00 Polonya – Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR 22.00 Suudi Arabistan – Meksika / Lusail Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR

1 Aralık Perşembe kimin maçı var?

18.00 Hırvatistan – Belçika / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR 18.00 Kanada – Fas / Al Thumama Stadyumu / TRT 1- TRT SPOR 22.00 Japonya – İspanya / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR 22.00 Kosta Rika – Almanya / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR

2 Aralık Cuma hangi maçlar var?

18.00 Gana – Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR 18.00 Güney Kore – Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR 22.00 Sırbistan – İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR 22.00 Kamerun – Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR

3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar FİNAL / TRT 1

ÖZGÜN 2022 Dünya Kupası H Grubu takımları