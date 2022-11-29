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Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Salı günün maçları

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükselen ilk takım oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya 1-1 berabere kaldı. Hırvatistan, F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Bugün ise İran ve ABD sahada kozlarını paylaşacak. Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Dünya Kupası, Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 29 Kasım Dünya Kupası maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 29 Kasım 2022 maçları
Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılan açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ise 3-6 Aralık'ta yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükselen ilk takım oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arjantin, grupta ilk galibiyetini aldı. Bir puanı bulunan Meksika ise ilk yenilgisini yaşadı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 2-0 yendi. Polonyalı yıldız Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.

Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası maçları

2022 Dünya Kupası maçları bugün de kıyasıya mücadele ile devam edecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 28 Kasım Dünya Kupası maç programı.

Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası maçları

Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

  • 9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?

  1. 18.00 Ekvador – Senegal / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  2. 18.00 Hollanda – Katar / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  3. 22.00 Galler – İngiltere / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  4. 22.00 İran – ABD / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR

30 Kasım Çarşamba hangi maç hangi kanalda saat kaçta?

  1. 18.00 Avustralya – Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 -TRT SPOR
  2. 18.00 Tunus – Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  3. 22.00 Polonya – Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  4. 22.00 Suudi Arabistan – Meksika / Lusail Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR

1 Aralık Perşembe kimin maçı var?

  1. 18.00 Hırvatistan – Belçika / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  2. 18.00 Kanada – Fas / Al Thumama Stadyumu / TRT 1- TRT SPOR
  3. 22.00 Japonya – İspanya / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  4. 22.00 Kosta Rika – Almanya / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR

2 Aralık Cuma hangi maçlar var?

  1. 18.00 Gana – Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  2. 18.00 Güney Kore – Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  3. 22.00 Sırbistan – İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  4. 22.00 Kamerun – Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
  • 3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1
  • 9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi Çeyrek final (4 maç) / TRT 1
  • 13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba Yarı final (2 maç) / TRT 1
  • 17 Aralık Cumartesi Üçüncülük maçı / TRT 1
  • 18 Aralık Pazar FİNAL / TRT 1

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