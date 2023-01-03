Özgün Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2023 Salı maç programı
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Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2023 Salı maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Hazırlık maçları dahil olmak üzere oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 3 Ocak 2023 Salı tarihli maç programı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 3 Ocak 2023 maçları
Bugün kimin maçı var hangi maçlar var?

Günün maçlarını merak eden futbolseverler, günün maçlarını yakından takip ediyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 3 Ocak Salı 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün kimin maçı var? (3 Ocak 2023 Salı maç programı)

  • 17:00 Ümraniyespor – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 17:30 OFI Crete – Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 18:00 Levadiakos – Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 20:00 Antalyaspor – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 21:00 Cartagena – Villarreal İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 4
  • 21:00 Espanyol – Celta Vigo İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2
  • 21:00 La Nucia – Valencia İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3
  • 21:00 Giannina – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 22:30 Ionikos – Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 22:45 Arsenal – Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 22:45 Everton – Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
  • 22:45 Leicester City – Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
  • 23:00 Manchester Utd – Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
  • 23:00 Cacereno – Real Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2
  • 23:00 Ceuta – Elche İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Bilyoner
  • 23:00 Sporting Gijon – Rayo Vallecano İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 4
  • 23:00 Levante – Getafe İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3

3 Ocak 2023 NBA maç programı

  • 03:00 Indiana Pacers - Toronto Raptors
  • 03:00 Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans
  • 03:00 Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls
  • 03:00 Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers
  • 03:30 Brooklyn Nets - San Antonio Spurs
  • 04:00 Houston Rockets - Dallas Mavericks
  • 04:00 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets
  • 06:00 Portland Trail Blazers - Detroit Pistons
  • 06:00 Golden State Warriors - Atlanta Hawks
  • 06:30 Los Angeles Clippers - Miami Heat

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, 3 Ocak’ta 2 maçla başlayacak. Beşiktaş 17. haftayı bay geçecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Ocak Salı kimin maçı var?

  • 17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba hangi maçlar var?

  • 17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
  • 20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
  • 20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe kimin maçı var?

  • 17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
  • 20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
  • 20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

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