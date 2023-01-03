Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2023 Salı maç programı

Bugün kimin maçı var hangi maçlar var?

Günün maçlarını merak eden futbolseverler, günün maçlarını yakından takip ediyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 3 Ocak Salı 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün kimin maçı var? (3 Ocak 2023 Salı maç programı)

17:00 Ümraniyespor – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

17:30 OFI Crete – Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

18:00 Levadiakos – Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

20:00 Antalyaspor – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Cartagena – Villarreal İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 4

21:00 Espanyol – Celta Vigo İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2

21:00 La Nucia – Valencia İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3

21:00 Giannina – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

22:30 Ionikos – Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

22:45 Arsenal – Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:45 Everton – Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

22:45 Leicester City – Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

23:00 Manchester Utd – Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

23:00 Cacereno – Real Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2

23:00 Ceuta – Elche İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Bilyoner

23:00 Sporting Gijon – Rayo Vallecano İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 4

23:00 Levante – Getafe İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3

3 Ocak 2023 NBA maç programı

03:00 Indiana Pacers - Toronto Raptors

03:00 Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans

03:00 Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls

03:00 Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers

03:30 Brooklyn Nets - San Antonio Spurs

04:00 Houston Rockets - Dallas Mavericks

04:00 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets

06:00 Portland Trail Blazers - Detroit Pistons

06:00 Golden State Warriors - Atlanta Hawks

06:30 Los Angeles Clippers - Miami Heat

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, 3 Ocak’ta 2 maçla başlayacak. Beşiktaş 17. haftayı bay geçecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

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3 Ocak Salı kimin maçı var?

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba hangi maçlar var?

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe kimin maçı var?

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)