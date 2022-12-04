Özgün Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Pazar günün maçları
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Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Pazar günün maçları

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı. Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, kulüp ve milli takım kariyerinde 1000. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Dünya Kupası, Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 4 Aralık Dünya Kupası maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 4 Aralık 2022 maçları
Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılan açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ise 3-6 Aralık'ta yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükselen ilk takım oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arjantin, grupta ilk galibiyetini aldı. Bir puanı bulunan Meksika ise ilk yenilgisini yaşadı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 2-0 yendi. Polonyalı yıldız Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.

Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası maçları

2022 Dünya Kupası maçları bugün de kıyasıya mücadele ile devam edecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 30 Kasım Dünya Kupası maç programı.

Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası maçları

Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

  • 9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi.
  • 3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1
  • 9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi Çeyrek final (4 maç) / TRT 1
  • 13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba Yarı final (2 maç) / TRT 1
  • 17 Aralık Cumartesi Üçüncülük maçı / TRT 1
  • 18 Aralık Pazar FİNAL / TRT 1

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?

  1. 18:00 Fransa - Polonya
  2. 22:00 İngiltere - Senegal

1. Lig bugünkü maç programı

  1. 13:30 Manisa FK - Keçiörengücü
  2. 16:00 Adanaspor - Göztepe
  3. 19:00 Altay - Boluspor

- TFF 2 ve 3'üncü Lig'de mücadeleler oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

  • 16.30 Ümraniyespor - Partizani
  • 17:00 Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv

Basketbol maç programı

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi -

  • 13:00 Darüşşafaka - Ayos Konyaspor Basketbol
  • 15:30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
  • 18:00 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko

- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

  • 14:00 Galatasaray - Botaş
  • 14:00 Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Alagöz Holding
  • 14:30 Beşiktaş HDI Sigorta - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
  • 15:00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Bursa Uludağ
  • 15:30 Antalya 07 Basketbol - Rize Belediyesi
  • 16:00 Nesibe Aydın - Emlak Konut

Voleybol maç programı

- AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu -

  • 13:00 TÜRŞAD - Arkas Spor
  • 17:30 Altekma - Ziraat Bankkart

- Misli.com Sultanlar Ligi -

  • 15:00 Nilüfer Bld. - Aydın B.Şehir Bld.
  • 17:00 Türk Hava Yolları - Sigorta Shop
  • 18:30 Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeybor


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