Bugün hangi maçlar var? 5 Ocak 2023 Perşembe maç programı

Günün maçlarını merak eden futbolseverler, günün maçlarını yakından takip ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı 2-2 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1, Kasımpaşa ise sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-1 yendi. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 5 Ocak Perşembe 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
- 11:30 Melbourne City - Wellington Phoenix AvustralyaFederasyon Kupası Bilyoner TV
- 11:45 Melbourne City - Adelaide United AvustralyaA Ligi Ertelendi Yayın Yok
- 11:45 Adelaide United - Melbourne Victory AvustralyaFederasyon Kupası Bilyoner TV 1
- 8:00 Cartagena - Valencia İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 18:00 Eibar - Mallorca İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 18:00 Leganes - Real Sociedad İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 18:15 Atromitos - Volos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV
- 18:15 Lamia - AEK YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV
- 20:30 PAOK - Panetolikos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV Futbol
- 20:30 Smyrnis - Olympiakos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV
- 20:45 Beşiktaş- Antalyaspor TFF Süper Kupa ATV
- 21:30 Linares - Barcelona İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 22:00 Baleares - Celta Vigo İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 22:00 Mirandes - Rayo Vallecano İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 22:00 Valladolid - Real Betis İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 22:30 Panathinaikos - Aris YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV
- 22:45 Chelsea - Tottenham İngiltereLig Kupası Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 23:30 Alcoyano - Real Madrid İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV
Süper Lig 17. hafta 5 Ocak Perşembe kimin maçı var?
- 17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
- 20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
- 20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
Süper Lig 17. hafta maç sonuçları
3 Ocak Salı:
- HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Atakaş Hatayspor
- Fraport TAV Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe
4 Ocak Çarşamba:
- 17.00 Kasımpaşa 4-1 Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 17.00 Yukatel Kayserispor 2-4 VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
- 20.00 Arabam.com Konyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
- 20.00 Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü (Nef)