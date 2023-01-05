Bugün hangi maçlar var? 5 Ocak 2023 Perşembe maç programı

Günün maçlarını merak eden futbolseverler, günün maçlarını yakından takip ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı 2-2 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1, Kasımpaşa ise sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-1 yendi. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 5 Ocak Perşembe 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

11:30 Melbourne City - Wellington Phoenix AvustralyaFederasyon Kupası Bilyoner TV

11:45 Melbourne City - Adelaide United AvustralyaA Ligi Ertelendi Yayın Yok

11:45 Adelaide United - Melbourne Victory AvustralyaFederasyon Kupası Bilyoner TV 1

8:00 Cartagena - Valencia İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

18:00 Eibar - Mallorca İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

18:00 Leganes - Real Sociedad İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

18:15 Atromitos - Volos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV

18:15 Lamia - AEK YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV

20:30 PAOK - Panetolikos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV Futbol

20:30 Smyrnis - Olympiakos YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV

20:45 Beşiktaş- Antalyaspor TFF Süper Kupa ATV

21:30 Linares - Barcelona İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:00 Baleares - Celta Vigo İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:00 Mirandes - Rayo Vallecano İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:00 Valladolid - Real Betis İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:30 Panathinaikos - Aris YunanistanSüper Ligi Bilyoner TV

22:45 Chelsea - Tottenham İngiltereLig Kupası Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:30 Alcoyano - Real Madrid İspanyaKral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor, Bilyoner TV

Süper Lig bugün kimin maçı var?

Süper Lig 17. hafta 5 Ocak Perşembe kimin maçı var?

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Süper Lig maç sonuçları



Süper Lig 17. hafta maç sonuçları

3 Ocak Salı:

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HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

4 Ocak Çarşamba: