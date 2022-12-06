Özgün Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Salı günün maçları
ÖZGÜN HABERLER

Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Salı günün maçları

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Dünya Kupası, Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 6 Aralık Dünya Kupası maç programı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 6 Aralık 2022 maçları
Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılan açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ise 3-6 Aralık'ta yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'i 3-0 mağlup eden İngiltere, çeyrek finale yükseldi. 1966 yılında müzesine götürdüğü kupada 10. kez çeyrek final bileti alan İngiltere, 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de Fransa ile karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası maçları

2022 Dünya Kupası maçları bugün de kıyasıya mücadele ile devam edecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 6 Aralık Dünya Kupası maç programı.

Bugün kimin maçı var? (5 Aralık Dünya Kupası maçları)

  • 18:00 Fas- İspanya TRT 1
  • 22:00 Portekiz - İsviçre TRT 1
  • 20:00 Samsunspor- Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü TRT Spor
  • 13:30 Tuzlaspor- Rizespor beın sports TRT Spor
  • 13:30 Ankara Keçiörengücü- Adanaspor beın sports
  • 16:00 Denizlispor - Altay TRT Spor
  • 19:00 Göztepe- Manisa Futbol Kulübü TRT Spor
  • 13:30 Boluspor - Bandırmaspor TRT Spor
  • 16:00 Gençlerbirliği- BB Erzurumspor TRT Spor
  • 19:00Altınordu FK- BB Bodrumspor TRT Spor
  • 20:00 Pendikspor- Sakaryaspor TRT Spor

Dünya Kupası çeyrek finalistler kim oldu?

3 Aralık Cumartesi akşamı oynanan Hollanda-ABD ve Arjantin-Avustralya karşılaşmalarından galip olarak çıkıp adını çeyrek finale yazdıran takımlar Hollanda ve Arjantin oldu.

4 Aralık Pazar akşamı oynanan Fransa-Polonya mücadelesinin kazananı Fransa, İngiltere-Senegal mücadelesinin kazananı ise İngiltere oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası final maçı ne zaman?

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları 3-4-5-6 Aralık 2022 tarihlerinde oynanacak.

Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası maçları
  • 9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi.
  • 3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1
  • 9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi Çeyrek final (4 maç) / TRT 1
  • 13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba Yarı final (2 maç) / TRT 1
  • 17 Aralık Cumartesi Üçüncülük maçı / TRT 1
  • 18 Aralık Pazar FİNAL / TRT 1

2022 Dünya Kupasında son 16 takımları ve eşleşmeler belli oldu
ÖZGÜN
2022 Dünya Kupasında son 16 takımları ve eşleşmeler belli oldu

2022 Dünya Kupası H Grubu takımları
ÖZGÜN
2022 Dünya Kupası H Grubu takımları
15 bin liraya aldı: 100 bin TL harcadı

15 bin liraya aldı: 100 bin TL harcadı

Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Avrupada resesyon endişesi: Kötü haberi verdi

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor.

Alman otomotiv devinden sürpriz karar.

​Bakan Soylu: 55 suç örgütüne yönelik 502 kişi için "silindir" operasyonu başlatıldı.

Beşi Kanada'da çıktı: Ülkeye dönüş için zorluyorlar.

​Boğaziçi'nde karı-koca aynı tezle master yapmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.