Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Çarşamba günün maçları

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılan açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ise 3-6 Aralık'ta yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'i 3-0 mağlup eden İngiltere, çeyrek finale yükseldi. 1966 yılında müzesine götürdüğü kupada 10. kez çeyrek final bileti alan İngiltere, 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de Fransa ile karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası maçları

2022 Dünya Kupası maçları bugün de kıyasıya mücadele ile devam edecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 6 Aralık Dünya Kupası maç programı.

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Bugün kimin maçı var? (7 Aralık maç programı)

17:00 Tivibu Spor 2 Vakıfbank - Kızılyıldız (Voleybol)

19:00 EL Woman YouTub Fenerbahçe - USK Prague (Basketbol)

19:00 A Spor Trabzonspor - Crystal Palace (Futbol)

19:00 S Sport 2 Alanyaspor - Fenerbahçe (Futbol)

19:00 European Youtub Eczacıbaşı - CSM Targoviste (Voleybol)

19:00 FIBA YouTube Galatasaray - Gorzow (Basketbol)

20:00 TRT Spor YıldızTürk Telekom - Gran Canaria (Basketbol)

Dünya Kupası çeyrek finalistler kim oldu?

3 Aralık Cumartesi akşamı oynanan Hollanda-ABD ve Arjantin-Avustralya karşılaşmalarından galip olarak çıkıp adını çeyrek finale yazdıran takımlar Hollanda ve Arjantin oldu.

4 Aralık Pazar akşamı oynanan Fransa-Polonya mücadelesinin kazananı Fransa, İngiltere-Senegal mücadelesinin kazananı ise İngiltere oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası final maçı ne zaman?

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları 3-4-5-6 Aralık 2022 tarihlerinde oynanacak.

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Dünya Kupası maçları

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi.

3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar FİNAL / TRT 1

ÖZGÜN 2022 Dünya Kupasında son 16 takımları ve eşleşmeler belli oldu