Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura heyecanı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Peki, TOKİ Burdur, Isparta ve kura çekimi ne zaman, çekiliş tarihi belli oldu mu?

Isparta TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ Isparta kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Isparta'da TOKİ kuraları 25 Ocak tarihlerinde çekilecek.

Burdur TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ Burdur kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Burdur'da TOKİ kuraları 25 Ocak tarihlerinde çekilecek.

Eskişehir TOKİ kura sonuçları isim listesi

Eskişehir merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

Nurcan Gök

Suat Atay

Engin Şimşek

Ümmü Yakınlar

Asiye Dalgıç

Ercümenet Berk

Birsen Yücel

Ali Salman

Yusuf Yalnız

Abdullah Akbulut

Adnan Koyuncu

Cihan Güler

Feraha Akdoğan

Cemal Çınar

Emine Toy

Revasiye Bora

Ayşe Özcan

Coşkun Peker

İpek Arıyeşil

Cevriye Kınık

Ayşe Güler

Hatice Bahar

Kevser Desticioğlu

Beşir Bayındır

Nazif Özer

Enes Bayazıt

Murat Şahan

Sabri Mete Uyar

Eyüp Altıntaş

Şahin Balıkcı

Yunus Dinçsoy

Ersin Ergün

Ziya Çama

Veysel Gözübol

Çağrı Baş

Türkan Gül

Türkkan Özkoç

Ufuk Ünsal

Muzaffer Akbaş

NigarÖzel

Fatma Çakır

Nevzat Alataş

Ayça Korkmaz

Haktan Muhammed Karabulut

Ferhan Tek

Hasan Allak

Hacer Üngör

Hüseyin Poyraz

Efkan Özkan

Hasan Hüseyin Ceylan

Berna Arlı

Melihat Arduç

Mustafa Kayar

Hüseyin Çetinyokuş

İbrahim Dayan

Fazlı Şahan

Elfida Güner

Müzeyyen Tuncel

Fatma Şennur Arslan

İsmail Balaban

Hasan Kefeli

Adem Tulu

Süleyman Alan

Yusuf Turhan

Fatama Yılmaz

Halil İbrahim Karakuyulu

Süreyya Erkan

Sezai Kutatay

Zekai Karabulut

Hasan Çıkar

Salih Demir

Süleyman Beyazıt

Emine Sarıoğlu

Süleyman Şen

Mustafa Demirel

Tazim Özdemir

Zehra Maviye Kara

Ahmet Yaman

Naim Karapınar

Fatma Gökmen

Şeymanur Hanay

Mustafa Demir

Damla Tunay

Zeynep Çelik

Ahmet Altuğ Şawış

Fatma Altıntaş

Kadir Kaan Özdemir

Gökhan Alparslan

Yüksel Tiryaki

Ufuk Biray

Özlem çınar

Doğukan Güdeloğlu

Büşra Karaaslan

Emine Dilek Çona

Melih Taşpınar

Seyit Muhibullah Emini

Ceylan Güzelbaba

Bahri Tunçer

Murat Em

Abdullah Yankı

Gülşen Biray

Cengiz Tikce

Emre Bakırcak

Hasan Bilir

Umut Yavuz

Ümit Efecan

Ömür Duman

Murat Ünlü

Fatma Sarı

Ömer Kaynar

İbrahim Seçen

Sevda Gül

İhsan Mete Eğin

Pınar Aksakal

Hacer Köç

Barış Yeşil

Esma Karaca

Özlem Özçelik

Ersin Çatık

Hasan Kelek

Çetin Yılmaz

Hüseyin Şimşek

Rifat Balcı

Esma Demir

Şenol Altınay

Şemsettin Akçakaya

Ramazan Karadağ

Ayşe Çay

Emine Bilgin

Emre Ülker

Çiğdem Günçal

Sinan Er

Seydi Uzun

Fehime Baş

Gülcan Kaya

Mutafa Yanık

Turan Işık

Zeliha Akar

Ender Öztürk

Özkan Sümbül

Ercan Çamgeliş

Yasin Samar

Hamiyet Başbuğ

Mevlüt Acar

Şefiha Aktaş

Fadime Çilev

İsmail Keskin

Seydi Ahmet Esen

Adnan Kılıç

Muhittin Aydoğan

Sedat Kaplanlar

Halil Kıyak

Ramazan Uğur

Elçin Gür

Cevat Yılmaz

bilgin Onar

Mustafa Şenel

Muadelet Özdemir

Celal Çınar

Nefize Çetintaş

Muzaffer Savaş

Hicran Özdemir

Ergül Çelik

Yusuf Yılmaz

Yaşar Çobanoğlu

Mehmet Ali Öngel

Nuran Varlık

Doğan Kök

Salim Berk

Süleyman Orgun

Rarife Özkan

Remzi Badur

Ahmet Kısaoğlu

Nihat Demirtaş

Sadettin Dinler

Zeynep Tanır

Kamil Yüksel

Zekeriya Köseoğlu

Sevim Özkaynak

Leyla Şahiner

Hürmüs Yıldırım

Nermin Önal

Ali Köse

Yaşar Yapıcı

Bayram Karakaklık

Ali Ilgın

Mevlüde Yıldırım

Akile Durmaz

Fahrettin Yılmaz

Hatice Uslu

Serap Kandemir Esenlik

Hasan Sarı

Fahriye Avcı

Halis Yılmaz

Fikret Arslan

Semra Erenliler Boz

Mustafa Demir

Keziban Özdoğru

Tevfik Ersin Aka

Çetin Erdoğan

Mecbure Aydın

İmren Ateş

Emriye Kudal

Sedat Özcan

Memnune Çakır

Engiz Öz

Emin Tetik

Hasan Karagöz

Alim Mercan

İsmail Alkan

Gürsel Karmanlı

Sultan Ozan

Halil İbrahim Acar

İsmail Özbey

Hanim Köseoğlu

Raşit Akkuş

Emriye Bektaş

Hakime Kestel

Gürbüz Akcan

Seffaniye Bilgiç

Nadir Şora

Mustafa Erol

Filiz Yavuz

Mehmet Şenel

Cafer Kayacan

İsmail Ünal

Murat Işıkcı

Remşen Gültekin

Mustafa Karagöz

Ayfer Büyükkara

Seyfi Akdemir

Asiye Karasu

Fama Aslan

Eskişehir TOKİ kuraları ne zaman?

TOKİ Eskişehir kuraları 13-14 Ocak'ta çekilecek.

Isparta TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

Isparta TOKİ kuraları ise 23-24 Ocak'ta çekilecek.

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Eskişehir, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.





Eskişehir TOKİ konutları nereye hangi ilçeye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Eskişehir'e 2 bin 499 konut kontenjanının ayrıldığı bildirildi. Odunpazarı, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi’’ye konutlar yapılacak.

TOKİ Antalya’da nereye konut yapacak?

- SERİK

- MERKEZ

- MANAVGAT

- KAŞ

- GAZİPAŞA

- DÖŞEMEALTI

- İBRADI

Isparta TOKİ konut yerleri

Atabey Gelendost Gönen Keçiborlu Kuleönü Merkez Sav Senirkent Yalvaç Yenişarbademli

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ konut, arsa ve işyeri başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek?

TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erecek. TOKİ ilk evim arsa başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sonlanacak. Yine aynı şekilde TOKİ ilk iş yerim başvuruları ise yine 10 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 7 Kasım 2022 tarihinde bitecek.

TOKİ işyeri başvuru şartları

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmak

Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak

İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler

Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması

TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.

TOKİ işyeri başvurusu nasıl, nereye yapılır?

TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.

TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.