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Burdur seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı seçim sonucu oy oranları

Burdur 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gidiyor. Burdur’da 204.323 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinop’ta Recep Tayyip Erdoğan % 51.7, Kemal Kılıçdaroğlu % 40.9 oy aldı. 28 Mayıs 2023 Burdur ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

16:21 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Burdur seçim sonuçları

Burdur seçim sonuçları

için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Burdur Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Burdur
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Burdur’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Burdur 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Burdur Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Burdur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs Burdur 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Burdur 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 51.7 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 40.9 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Burdur’da aldığı oy oranı ise % 6.6 oldu.

14 Mayıs Burdur Sinop milletvekili seçim sonuçları

Burdur 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 36.6’sını alırken CHP % 31.1 oranında oya sahip oldu. Burdur’da MHP % 14, İYİ Parti % 11.4, Zafer Partisi % 1.4, Yeniden Refah Partisi % 1.2 oranında oy aldı.

Burdur’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Adem Korkmaz AK Parti
  • Mustafa Oğuz AK Parti
  • İzzet Akbulut CHP

Burdur 14 Mayıs milletvekili genel seçimlerinde partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:

AK Parti Burdur milletvekili adayları

1 ADEM KORKMAZ

2 MUSTAFA OĞUZ

3 VOLKAN MENGİ

MHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SERVET OLPAK

2 ANDAÇ ÖZDEMİR

3 ESMA ÖZDAŞLI

CHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İZZET AKBULUT

2 HÜLYA GÜMÜŞ

3 SÜLEYMAN ERMAN

İYİ PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FARUK ERKAN

2 SAFA SÖNMEZ

3 MEHMET YAVAŞ

MEMLEKET PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HULUSİ ÖZKAN

2 HÜSEYİN CAN KARTAL

3 CANSU ALTINSOY

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 UFUK KAZANCI

2 BİLAL AYDIN İLK İŞÇİ

3 HAVVA ERCAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HALİL ASRAV

2 KADİR BAYBAŞ

3 SELÇUK GÜNEŞ

ZAFER PARTİSİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ERAY ERTÜRK

2 MEHMET SERGEN OKÇULAR

3 MÜCAHİD ENES ŞEN

2018 Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Burdur'da Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 54’ünü alırken, Muharrem İnce Burdur Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 28’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 15,8’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,2’sini aldı.

2018 Burdur milletvekili genel seçim sonuçları

Burdur Cumhur İttifakı Burdur oy oranı % 55,6 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Burdur Millet İttifakı ise oyların yüzde 41,7’sini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Burdur'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 43.1
  2. CHP % 20,2
  3. İYİ Parti % 19,9
  4. MHP % 12,5
  5. HDP % 1,9

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Burdur yerel seçim sonuçları

CHP’nin Burdur Belediye başkan adayı Ali Orkun Ercengiz oyların % 53,14’ünü alırken, AK Parti adayı Deniz Kurt ise oyların % 43,95’ini aldı.

2019 Burdur İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 42,64
  2. CHP % 22,35
  3. İYİ Parti % 17,03
  4. MHP % 13,80
  5. SP % 1,67

Burdur ilçeleri hangileri?

Burdur'un ilçeleri
şunlardır:
  1. Ağlasun,
  2. Altınyayla,
  3. Bucak,
  4. Çavdır,
  5. Çeltikçi,
  6. Gölhisar,
  7. Karamanlı,
  8. Kemer,
  9. Tefenni,
  10. Yeşilova
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.

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