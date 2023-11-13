’un Bucak ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ve otomobillerde yolcu olarak bulunan F.D. (36), N.D. (12) ve M.A.D. (8) isimli şahıslar yaralandı. Öte yandan, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İşte detaylar.