Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimi süreci başladı. 250 bin konut için başvurular 31 Ekim'de sona ermiş, yaklaşık 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Milyonlarca vatandaşın beklediği ilk kura çekimi Şırnak ve Ardahan'da yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ekimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Bursa TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan’daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

REKLAM

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek.

REKLAM

TOKİ Balıkesir konutları nelere yapılacak?

- ALTIEYLÜL - AYVALIK - BANDIRMA - BİGADİÇ - HAVRAN - İVRİNDİ - MARMARA - SAVAŞTEPE - SINDIRGI - SUSURLUK

TOKİ Bursa konutları nelere yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi Bursa'nın Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Keles, Kestel, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinde yapılacak

Kütahya TOKİ konutları nereye hangi ilçeye yapılacak?

Merkez

Simav

Tavşanlı

TOKİ konutlarının temelleri ne zaman atılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

ÖZGÜN TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?

ÖZGÜN TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı

ÖZGÜN TOKİ arsa başvuru kılavuzu: TOKİ arsa sorularına kısa cevaplar