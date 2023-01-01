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Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya TOKİ sosyal konut başvurusunu yapanların kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte heyecanı bir kat daha arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraların mart ayına kadar tamamlayacaklarını duyurdu. Sosyal konut kuraları da etaplar halinde çekiliyor. Bursa TOKİ kura çekilişi 23-28 Ocak tarihlerinde çekilecek. Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya sosyal konut kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. Peki TOKİ Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.
14:42 . 19/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
TOKİ kura sonuçları: Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya konut çekimi ne zaman?

TOKİ kura sonuçları: Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya konut çekimi ne zaman?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimi süreci başladı. 250 bin konut için başvurular 31 Ekim'de sona ermiş, yaklaşık 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Milyonlarca vatandaşın beklediği ilk kura çekimi Şırnak ve Ardahan'da yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ekimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Bursa TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ Bursa kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Bursa'da TOKİ kuraları 23 ve 28 Ocak tarihlerinde çekilecek.

Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan’daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ Balıkesir konutları nelere yapılacak?

  1. - ALTIEYLÜL
  2. - AYVALIK
  3. - BANDIRMA
  4. - BİGADİÇ
  5. - HAVRAN
  6. - İVRİNDİ
  7. - MARMARA
  8. - SAVAŞTEPE
  9. - SINDIRGI
  10. - SUSURLUK

TOKİ Bursa konutları nelere yapılacak?

  • TOKİ sosyal konut projesi Bursa'nın Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Keles, Kestel, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinde yapılacak

Kütahya TOKİ konutları nereye hangi ilçeye yapılacak?

  • Merkez
  • Simav
  • Tavşanlı

TOKİ konutlarının temelleri ne zaman atılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

TOKİ iş yeri başvurusu ne zaman sona erecek?
TOKİ iş yeri başvurusu ne zaman sona erecek?

TOKİ işyeri başvuru ekranı açıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de başlamıştı. Başvuruları yoğun katılım devam ederken, konutlarda son başvuru tarihi 31 Ekim. TOKİ konut projeli 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular da start aldı. Hem arsa hem işyeri başvuruları 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arsa ve işyeri başvurularına ilişkin şartları açıkladı. Peki TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılacak, şartları neler? TOKİ işyeri hangi illerde olacak, yapılacak? İşte, 2022 TOKİ işyeri başvurusu ve şartları hakkında merak edilen detaylar...

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#Balıkesir TOKİ kura sonuçları
#Bursa sonuçları isim listesi
1 saat önce
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Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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