Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Az önce Bursa'da sokak ortasına uçak düştü. Sokak ortasına düşen uçak korku dolu anlar yaşattı. Düştükten sonra alev alan uçak 5 araç ve 1 eve zarar verirken, uçağın içerisindeki 2 öğrenci pilotların hayatını kaybettiği açıklandı.
Bursa'da düşen uçakta kaç ölü ve yaralı var?
- Uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü bölgede yaralı ve can kaybı bilgisi henüz netleşmezken ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. Uçağın düşüş nedeni ise henüz belli olmadı.
Bursa'da düşen uçak hasara sebep oldu mu?
Uçağın düşmesi neticesinde 5 araç ve 2 ev hasar gördü.