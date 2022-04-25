Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti Son dakika bilgisine göre Bursa'da sokak ortasına uçak düştü. Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Sokak ortasına düşen uçakta iki kişinin olduğu bilgisi geldi. Uçağın düştüğü sokakta her hangi bir can kaybı yaşanmazken uçaktaki öğrenci iki pilot hayatını kaybetti. İşte bütün detaylar...

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