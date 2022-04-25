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Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika bilgisine göre Bursa'da sokak ortasına uçak düştü. Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Sokak ortasına düşen uçakta iki kişinin olduğu bilgisi geldi. Uçağın düştüğü sokakta her hangi bir can kaybı yaşanmazken uçaktaki öğrenci iki pilot hayatını kaybetti. İşte bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Haber: Bursada uçak kazası: Eğitim uçağı düştü 2 kişi hayatını kaybetti
Eğitim uçağı düştü, ölü ve yaralılar var.

Az önce Bursa'da sokak ortasına uçak düştü. Sokak ortasına düşen uçak korku dolu anlar yaşattı. Düştükten sonra alev alan uçak 5 araç ve 1 eve zarar verirken, uçağın içerisindeki 2 öğrenci pilotların hayatını kaybettiği açıklandı.

Bursa'da düşen uçakta kaç ölü ve yaralı var?

  • Uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü bölgede yaralı ve can kaybı bilgisi henüz netleşmezken ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. Uçağın düşüş nedeni ise henüz belli olmadı.

Bursa'da düşen uçak hasara sebep oldu mu?

Uçağın düşmesi neticesinde 5 araç ve 2 ev hasar gördü.

Bursa'da uçak düştü: Ölü veya yaralı var mı?
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Bursa'da uçak düştü: Ölü veya yaralı var mı?
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