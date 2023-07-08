Bursa haberleri İnegöl’de 2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan Melik Erdoğan (32) idaresindeki 35 DIJ 48 plakalı otomobil, aniden kara yoluna çıkan Hamza Çavuşoğlu (40) idaresindeki 41 AIK 123 plakalı TIR'a çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, diğer şeritte seyir halinde olan Selahattin Başar (28) idaresindeki 07 BER 77 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Başar idaresindeki otomobil de Çavuşoğlu idaresindeki TIR'a çarparak durdu. Kazanın ardından sürücü Başar ile yanındaki yolcu Sümeyra Akalın (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.