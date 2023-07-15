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5 KİŞİ YARALANDI
Kaza, 14.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.
Eskişehir’den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Murat Öz (46) yönetimindeki 16 CBF 32 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen Yusuf Beklik (31) yönetimindeki 16 TAY 96 plakalı cipe, ardından bekleyen sürücü Erhan Ersan (35) yönetimindeki 16 SLL 112 plakalı tıra çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle cip devrildi.
Kaza sonucu tır sürücüsü Murat Öz ile cipin sürücüsü ve cipteki yolcular Mert Acartürk (28), Yılmaz Duhan Öztütüncü (29) ve Mehmet Çelik (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.