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Bursa’da kırmızı ışıkta tır dehşeti: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tırın, kırmızı ışıkta bekleyen tır ve cipe çarpmasıyla 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu tır sürücüsü Murat Öz ile cipin sürücüsü ve cipteki yolcular Mert Acartürk (28), Yılmaz Duhan Öztütüncü (29) ve Mehmet Çelik (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar.

15:52 . 15/07/2023 السبت
Yeni Şafak
Bursa haberleri

Bursa haberleri

’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tırın, kırmızı ışıkta bekleyen tır ve cipe çarpmasıyla 5 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, 14.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Eskişehir’den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Murat Öz (46) yönetimindeki 16 CBF 32 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen Yusuf Beklik (31) yönetimindeki 16 TAY 96 plakalı cipe, ardından bekleyen sürücü Erhan Ersan (35) yönetimindeki 16 SLL 112 plakalı tıra çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle cip devrildi.

Kaza sonucu tır sürücüsü Murat Öz ile cipin sürücüsü ve cipteki yolcular Mert Acartürk (28), Yılmaz Duhan Öztütüncü (29) ve Mehmet Çelik (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Bursa
#İnegöl
#bursa haberleri
#İnegöl Devlet Hastanesi
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