’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tırın, kırmızı ışıkta bekleyen tır ve cipe çarpmasıyla 5 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tırın, kırmızı ışıkta bekleyen tır ve cipe çarpmasıyla 5 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonucu tır sürücüsü Murat Öz ile cipin sürücüsü ve cipteki yolcular Mert Acartürk (28), Yılmaz Duhan Öztütüncü (29) ve Mehmet Çelik (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.