14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise yenisafak.com'da olacak.

Bursa Harmancık Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Bursa Kestel cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

Kesin olmayan sonuç ne zaman açıklanacak?

YSK Başkanı Yener, seçmenlerin, oy verme kabinlerine girerken de YSK'nın belirttiği ilkeler çerçevesinde hareket etmelerini de önerdi.

Seçimin kesin olmayan sonuçlarının, YSK tarafından seçim günü açıklanacağını bildiren Ahmet Yener, "Kesin olmayan sonuçları, daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız." dedi.

Bursa Harmancık Hakkında

Bursa'nın ilçelerinden biri olan Harmancık, Marmara Bölgesi'nin Bursa iline bağlı bir ilçedir. Bu ilçe, Bursa il merkezine yaklaşık 160 km uzaklıkta yer almaktadır. Harmancık'ın tarihi, İlk çağlara kadar uzanmaktadır. Günümüzde Harmancık ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi eserleri ile önemli bir turizm merkezidir.

Harmancık ilçesi, Bursa'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü yaklaşık 1.400 km² olan ilçenin, batısında Karacabey, güneyinde Keles, doğusunda Kütahya, kuzeyinde Eskişehir il sınırları bulunmaktadır. Harmancık, yüksek dağları, derin vadileri, ormanları ve doğal gölleri ile doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir ilçedir.

Harmancık ilçesi, 12 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Aksakal, Aktepe, Asmakaraoğlan, Bolluk, Dursunlu, Harmancık Merkez, İhsaniye, İnecik, İshaklar, Köseler, Yazıpınar ve Yeniköy. Her bir mahalle, kendi kültürel ve tarihi dokusunu korumaktadır.

Günümüzde Harmancık ilçesinin nüfusu yaklaşık 8.000 kişi civarındadır. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım alanında üretilen ürünler arasında buğday, arpa, mısır, patates, fasulye, nohut ve çavdar gibi ürünler yer almaktadır. Ayrıca ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır

Harmancık ilçesi, tarihi camileri, köprüleri, türbeleri, konakları ve doğal güzellikleri ile turizm açısından oldukça zengin bir ilçedir. İlçenin tarihi camileri arasında Harmancık Camii, Seyran Camii, Alisar Camii, Sarpdere Camii ve Hasanpaşa Camii yer almaktadır. Bunların yanı sıra ilçede, tarihi köprüler, türbeler ve konaklar da ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ilıca Kaplıcaları da doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken bir diğer yerdir.







