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Bursa Harmancık seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

28 Mayıs Bursa Harmancık seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adaylarının 2023 oy oranları belli oluyor. Peki Marmara Bölgesi Bursa Harmancık Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı nedir? Harmancık Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

10:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Harmancık

Harmancık

Bursa Harmancık
, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Harmancık
seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Harmancık seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Harmancık Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Harmancık Hakkında

Bursa'nın ilçelerinden biri olan Harmancık, Marmara Bölgesi'nin Bursa iline bağlı bir ilçedir. Bu ilçe, Bursa il merkezine yaklaşık 160 km uzaklıkta yer almaktadır. Harmancık'ın tarihi, İlk çağlara kadar uzanmaktadır. Günümüzde Harmancık ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi eserleri ile önemli bir turizm merkezidir.

Harmancık ilçesi, Bursa'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü yaklaşık 1.400 km² olan ilçenin, batısında Karacabey, güneyinde Keles, doğusunda Kütahya, kuzeyinde Eskişehir il sınırları bulunmaktadır. Harmancık, yüksek dağları, derin vadileri, ormanları ve doğal gölleri ile doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir ilçedir.

Harmancık ilçesi, 12 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Aksakal, Aktepe, Asmakaraoğlan, Bolluk, Dursunlu, Harmancık Merkez, İhsaniye, İnecik, İshaklar, Köseler, Yazıpınar ve Yeniköy. Her bir mahalle, kendi kültürel ve tarihi dokusunu korumaktadır.

Günümüzde Harmancık ilçesinin nüfusu yaklaşık 8.000 kişi civarındadır. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım alanında üretilen ürünler arasında buğday, arpa, mısır, patates, fasulye, nohut ve çavdar gibi ürünler yer almaktadır. Ayrıca ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır

Harmancık ilçesi, tarihi camileri, köprüleri, türbeleri, konakları ve doğal güzellikleri ile turizm açısından oldukça zengin bir ilçedir. İlçenin tarihi camileri arasında Harmancık Camii, Seyran Camii, Alisar Camii, Sarpdere Camii ve Hasanpaşa Camii yer almaktadır. Bunların yanı sıra ilçede, tarihi köprüler, türbeler ve konaklar da ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ilıca Kaplıcaları da doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken bir diğer yerdir.

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Bursa Orhangazi seçim sonuçları 28 Mayıs 2023