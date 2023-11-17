Meteoroloji

için turuncu uyarıda bulundu. Yarın saat 09.00’dan başlayıp pazar 21.00’a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli fırtına ve tam fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." Bursa 5 günlük hava durumu haberimizde.