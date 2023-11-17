Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika Bursa için turuncu uyarıda bulundu.
BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
YURTTA HAVA DURUMU
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Erzurum: Çok bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18