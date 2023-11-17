|
Özgün

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için turuncu uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika Bursa için turuncu uyarıda bulundu. Uyarıda kuvvetli fırtına ve tam fırtınanın yarın saat 09:00’dan 21.00’e kadar sürmesi beklendiği belirtildi. Bursa 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:19 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 14:20 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika Bursa için turuncu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika Bursa için turuncu uyarıda bulundu.

Meteoroloji
için turuncu uyarıda bulundu. Yarın saat 09.00’dan başlayıp pazar 21.00’a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli fırtına ve tam fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." Bursa 5 günlük hava durumu haberimizde.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bursa 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile
’nin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari,
ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

: Parçalı ve az bulutlu 11

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Erzurum: Çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18



#Bursa
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fırtına öncesi uçuşlar tek tek iptal edildi? İşte THY iptal edilen seferler