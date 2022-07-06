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Bursa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Bursa bayram namazı saati (9 Temmuz)

Bursa bayram namazı saati milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı sebebiyle 9 Temmuz Cumartesi sabah cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının nasıl kılındığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Bursa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Müslüman alemi için oldukça faziletli bir ibadet olan bayram namazına dair merak edilenler ve 2022 Kurban Bayramı Bursa bayram namazı saati haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BURSA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ: 9 Temmuz Diyanete göre Bursada bayram namazı kaçta kılınacak?
Bursa bayram namazı

Bursa bayram namazı saati milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı sebebiyle 9 Temmuz Cumartesi sabahı cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının nasıl kılındığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Bursa'da Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak?

BURSA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, 9 Temmuz 2022 sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati Bursa için 06.17 olarak belirlendi.

Bursalılar Kurban Bayramı namazını 06.17'de kılacak ve ardından, verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

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Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.

Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.

Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:

"Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."

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