|
Özgün

Bursa Mudanya seçim sonuçları, parti ve ittifak oy oranları 2023

14 Mayıs Bursa Mudanya seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Marmara Bölgesi Bursa Mudanya seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Mudanya Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

13:48 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mudanya seçim sonuçları

Mudanya seçim sonuçları

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak.

Bursa Mudanya Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Bursa Mudanya
için linke tıklayınız. 14 Mayıs'ta YSK'nın
yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Turda Seçilebilmek İçin Gereken Oy Oranı Nedir?

2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demektir.

Bursa Mudanya Hakkında

Bursa ilinin güzel ilçelerinden biri olan Mudanya, Bursa'nın güneyinde yer alır. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve eşsiz deniz manzarasıyla ünlüdür. Bu makalede, Mudanya ilçesinin tarihi, coğrafi yapısı, mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Tarihçe

Mudanya ilçesi, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlk olarak MÖ 2000 yıllarında Bithynia Krallığı'nın topraklarına katılan ilçe, Pers İmparatorluğu, Makedonya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok farklı devlete bağlı kalmıştır.

Mudanya, tarihinin en önemli olaylarından biri olan Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı yer olarak da bilinir. 11 Ekim 1922'de imzalanan bu antlaşma, Türk Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır.

Coğrafya

Mudanya ilçesi, Bursa'nın güneyinde yer alır ve Marmara Denizi'ne kıyısı bulunur. İlçenin yüzölçümü 290 kilometrekaredir. Mudanya, coğrafi yapısı açısından oldukça zengin bir ilçedir. İlçe sınırları içinde ormanlık alanlar, zeytinlikler, meralar ve tarım arazileri bulunur. Bursa'dan deniz yoluyla İstanbul'a gitmek isteyenlerin uğrak noktası olan Mudanya, aynı zamanda bir liman kentidir.

Mahalleler

Mudanya ilçesi, toplamda 38 mahalleden oluşur. Bu mahalleler şunlardır: Adaköy, Akçaalan, Akçapınar, Alanköy, Altınova, Armutlu, Atatürk, Ballıkaya, Çağrışan, Çeltikçi, Çınarcık, Çukur, Değirmenli, Dere, Doğancı, Eşkel, Esenköy, Gelinkaya, Güzelyalı, Güneşli, Hacımahmud, İhsaniye, İhsaniye Hacıosmanlar, Kaledere, Kavaklı, Keramet, Kızılot, Kızılcaali, Kumyaka, Mollaarap, Narlı, Orhaniye, Paşaköy, Şirinköy, Yakaköy, Yazlık, Yeşil and Yokuşbaşı.

Nüfus

2021 yılı verilerine göre Mudanya'nın nüfusu yaklaşık 86.000'dir.



#Bursa
#Mudanya seçim sonuçları
#Mudanya seçim
#seçim sonuçları
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.