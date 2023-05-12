YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak.

Bursa Mudanya Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Bursa Mudanya seçim sonuçları için linke tıklayınız. 14 Mayıs'ta YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.





Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Turda Seçilebilmek İçin Gereken Oy Oranı Nedir?

2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demektir.

Bursa Mudanya Hakkında

Bursa ilinin güzel ilçelerinden biri olan Mudanya, Bursa'nın güneyinde yer alır. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve eşsiz deniz manzarasıyla ünlüdür. Bu makalede, Mudanya ilçesinin tarihi, coğrafi yapısı, mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Tarihçe

Mudanya ilçesi, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlk olarak MÖ 2000 yıllarında Bithynia Krallığı'nın topraklarına katılan ilçe, Pers İmparatorluğu, Makedonya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok farklı devlete bağlı kalmıştır.

Mudanya, tarihinin en önemli olaylarından biri olan Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı yer olarak da bilinir. 11 Ekim 1922'de imzalanan bu antlaşma, Türk Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır.

Coğrafya

Mudanya ilçesi, Bursa'nın güneyinde yer alır ve Marmara Denizi'ne kıyısı bulunur. İlçenin yüzölçümü 290 kilometrekaredir. Mudanya, coğrafi yapısı açısından oldukça zengin bir ilçedir. İlçe sınırları içinde ormanlık alanlar, zeytinlikler, meralar ve tarım arazileri bulunur. Bursa'dan deniz yoluyla İstanbul'a gitmek isteyenlerin uğrak noktası olan Mudanya, aynı zamanda bir liman kentidir.

Mahalleler

Mudanya ilçesi, toplamda 38 mahalleden oluşur. Bu mahalleler şunlardır: Adaköy, Akçaalan, Akçapınar, Alanköy, Altınova, Armutlu, Atatürk, Ballıkaya, Çağrışan, Çeltikçi, Çınarcık, Çukur, Değirmenli, Dere, Doğancı, Eşkel, Esenköy, Gelinkaya, Güzelyalı, Güneşli, Hacımahmud, İhsaniye, İhsaniye Hacıosmanlar, Kaledere, Kavaklı, Keramet, Kızılot, Kızılcaali, Kumyaka, Mollaarap, Narlı, Orhaniye, Paşaköy, Şirinköy, Yakaköy, Yazlık, Yeşil and Yokuşbaşı.

Nüfus

2021 yılı verilerine göre Mudanya'nın nüfusu yaklaşık 86.000'dir.







