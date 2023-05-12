Türkiye 14 Mayıs seçim için günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri yayımlanacak verileri anbean takip edecek.

Bursa Orhangazi Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Bursa Orhangazi Hakkında

Bursa'nın önemli ilçelerinden biri olan Orhangazi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuştur. İlçenin adı, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye atfen verilmiştir. Bursa'nın güneyinde yer alan Orhangazi, Marmara Bölgesi'nin güneydoğu kısmında yer almaktadır.

Tarihi

Orhangazi'nin tarihi, Bursa'nın tarihi ile paralel bir şekilde ilerlemiştir. İlçe, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde kurulmuştur. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, Bursa'nın fethinden sonra Orhangazi'yi de fethetmiştir. İlçe, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden biri olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş ve nüfusu giderek artmıştır.

Coğrafi Yapı

Orhangazi, Bursa iline bağlı bir ilçe olup, Marmara Bölgesi'nin güneydoğu kısmında yer almaktadır. İlçenin doğusunda Bursa, batısında Yalova, güneyinde Bilecik ve Kocaeli, kuzeyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. İlçe, 616 kilometrekarelik bir alana sahiptir.

Mahalleleri

Orhangazi ilçesi toplam 32 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Akçaalan, Akçaköy, Arıköy, Ballık, Boyalık, Çakırlar, Çalı, Çavuş, Çeltikçi, Dereköy, Döngelli, Eğridere, Esence, Eskiköy, Gökçeağıl, Gökçeören, Gölyaka, Güney, Hacıseyfettin, Hamidiye, Karapınar, Kızılcaköy, Küçükkaraağaç, Nuhköy, Orhangazi Merkez, Osmaniye, Özlüce, Taşlık, Tepecik, Uluabat ve Yakupköy.

Nüfus

Orhangazi'nin 2021 yılına göre nüfusu 83.108'dir. İlçenin nüfusu, Bursa'nın diğer ilçelerine göre daha azdır. Ancak son yıllarda Orhangazi'nin nüfusu giderek artmaktadır. İlçenin ekonomik ve sosyal yapısı geliştikçe nüfusunun artması beklenmektedir. Orhangazi'nin nüfusu genellikle tarım, ticaret ve sanayi sektörlerinde çalışmaktadır.







