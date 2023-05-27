Bursa Orhangazi seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Orhangazi cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Orhangazi seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Orhangazi seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Orhangazi Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Orhangazi Hakkında

Bursa'nın önemli ilçelerinden biri olan Orhangazi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuştur. İlçenin adı, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye atfen verilmiştir. Bursa'nın güneyinde yer alan Orhangazi, Marmara Bölgesi'nin güneydoğu kısmında yer almaktadır.

Tarihi

Orhangazi'nin tarihi, Bursa'nın tarihi ile paralel bir şekilde ilerlemiştir. İlçe, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde kurulmuştur. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, Bursa'nın fethinden sonra Orhangazi'yi de fethetmiştir. İlçe, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden biri olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş ve nüfusu giderek artmıştır.

Coğrafi Yapı

Orhangazi, Bursa iline bağlı bir ilçe olup, Marmara Bölgesi'nin güneydoğu kısmında yer almaktadır. İlçenin doğusunda Bursa, batısında Yalova, güneyinde Bilecik ve Kocaeli, kuzeyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. İlçe, 616 kilometrekarelik bir alana sahiptir.

Mahalleleri

Orhangazi ilçesi toplam 32 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Akçaalan, Akçaköy, Arıköy, Ballık, Boyalık, Çakırlar, Çalı, Çavuş, Çeltikçi, Dereköy, Döngelli, Eğridere, Esence, Eskiköy, Gökçeağıl, Gökçeören, Gölyaka, Güney, Hacıseyfettin, Hamidiye, Karapınar, Kızılcaköy, Küçükkaraağaç, Nuhköy, Orhangazi Merkez, Osmaniye, Özlüce, Taşlık, Tepecik, Uluabat ve Yakupköy.

Nüfus

Orhangazi'nin 2021 yılına göre nüfusu 83.108'dir. İlçenin nüfusu, Bursa'nın diğer ilçelerine göre daha azdır. Ancak son yıllarda Orhangazi'nin nüfusu giderek artmaktadır. İlçenin ekonomik ve sosyal yapısı geliştikçe nüfusunun artması beklenmektedir. Orhangazi'nin nüfusu genellikle tarım, ticaret ve sanayi sektörlerinde çalışmaktadır.



