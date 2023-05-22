Bursa cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçim e katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Bursa cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Bursa’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Bursa 2. tur 2023 seçim sonuçları kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Bursa seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

Bursa 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Bursa 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 58.9 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 39,1 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Bursa’da aldığı oy oranı ise % 1.7 oldu.

Bursa milletvekili seçim sonuçları 2023

Bursa 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 39’unu alırken CHP % 24.2 oranında oya sahip oldu. Bursa’da İYİ Parti % 11.9, MHP % 8.6, Yeşil Sol Parti % 4.5, Zafer Partisi % 3.6, Yeniden Refah Partisi % 3.6 oranında oy aldı.

Bursa’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

Efkan Ala AK Parti Refik Özen AK Parti Ahmet Kılıç AK Parti Emine Yavuz Gözgeç AK Parti Mustafa Yavuz AK Parti Mustafa Varank AK Parti Ayhan Salman AK Parti Osman Mesten AK Parti Emel Gözükara Durmaz AK Parti Muhammet Müfit Aydın AK Parti Kayıhan Pala CHP Nurhayat Altaca Kayışoğlu CHP Mehmet Atmaca CHP Hasan Öztürk CHP Cemalettin Kani Torun CHP Orhan Sarıbal CHP Yüksel Selçuk Türkoğlu İYİ Parti Hasan Toktaş İYİ Parti İsmet Büyükataman MHP Fevzi Zırhlıoğlu MHP

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Bursa'da partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:

AK Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1- Efkan Ala

2- Refik Özen

3- Ahmet Kılıç

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Mustafa Yavuz

6- Ahmet Yıldız

7- İrfan Akkaya

8- Ömer Faruk Temiztürk

9- Semih Peksert

10- Mihrimah Kocabıyık

AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1- Mustafa Varank

2- Ayhan Salman

3- Osman Mesten

4- Emel Gözükara Durmaz

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Mustafa Yıldırım

7- Fuat Alpaslan

8- Süleyman Çelik

9- Asuman Akçay Sakallı

10- Mustafa Kaya

CHP 1. bölge Bursa Milletvekili adayları

1- Kayıhan Pala

2- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3- Mehmet Atmaca

4- İsmet Karaca

5- Jülide Akköprü

6- Alpaslan Yıldız

7- Engin Tamer

8- Serkan Öztürk

9- Özgür Yıldız

10- Canan Akın Erdem

CHP 2. bölge Bursa milletvekili adayları

1- Hasan Öztürk

2- Cemalettin Kani

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Dönmez

5- Şahin Sevinç

6- Funda Türkcoş Pekiner

7- Ender Teke

8- Huriye Canan Çelik Tunar

9- Mehmet Önder

10- Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1- Hasan Öztürk

2- Cemalettin Kani

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Dönmez

5- Şahin Sevinç

6- Funda Türkcoş Pekiner

7- Ender Teke

8- Huriye Canan Çelik Tunar

9- Mehmet Önder

10- Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

2 MUHAMMET TEKİN

3 AYHAN ÖNAL

4 BİLAL DOĞAN

5 MUSTAFA NARMANLI

6 ALİ BAHADIR

7 AYDIN SANCAR

8 ALPARSLAN KARAASLAN

9 GAMZE NUR SARĞIN

10 GÜLSEREN ÖZBEK

İYİ PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

2- SEVİNÇ ATABAY

3- YÜKSEL YILMAZ

4- ŞEYDA ŞAHİN

5- YAHYA BAHADIR

6- BİRGÜL YILDIZ GÜNAY

7- RESÜL KAPLAN

8- ÖZGÜR ŞİMŞEK

9- EVREN ŞAHİN

10- FEYZA TEMEL

İYİ PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- HASAN TOKTAŞ

2- İBRAHİM ALAGÖZ

3- ORHAN ÖZER

4- SERMİN CAN ÖZENSOY

5- ERDAL AY

6- HATİCE DENİZ

7- ZAFER MİLLİ

8- OSMAN ATALAY AKMAN

9- ENVER YENİÇERİ

10- DİLEK DURAK

2018 Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyları n yüzde 55,5’ini alırken, Muharrem İnce Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre oyların yüzde 31,5’ini aldı. Merak Akşener yüzde 8,2, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 3,5’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Bursa milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Bursa oy oranı % 56,9 olurken, AK Parti 13, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 36,9’unu alarak CHP 5, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı.

2018 Bursa'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 46,2

CHP % 22,7

İYİ Parti % 12,4

MHP % 10,7

HDP % 5,7

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Bursa hakkında bilgiler

Bursa, Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara bölgesinde yer alan ve tarihi dokusu, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve ekonomik potansiyeli ile öne çıkan bir şehirdir. Bursa, tarihi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, Osmanlı İmparatorluğu'nun da ilk başkenti olmuştur.

Bursa, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile oldukça zengin bir şehirdir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bursa, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, bu dönemden kalan pek çok tarihi eseri ile ünlüdür.

Bursa'nın ekonomisi oldukça gelişmiştir. Şehir, sanayi, tarım ve turizm alanlarında oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Bursa, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biridir ve özellikle otomotiv, tekstil, gıda, kimya, makine ve elektrik-elektronik sektörlerinde önemli bir üretim merkezidir.

Bursa'nın doğal güzellikleri de oldukça çeşitlidir. Uludağ, şehrin sembolüdür ve kış turizminin en önemli merkezlerinden biridir. Aynı zamanda Uludağ Milli Parkı içinde yer alır ve doğal güzellikleri ile ziyaretçileri kendine çekmektedir. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olması nedeniyle pek çok tarihi cami, medrese, türbe ve hamam yer almaktadır. Bunlar arasında Ulu Cami, Yeşil Cami, Emir Sultan Cami ve Muradiye Külliyesi en önemli örneklerdir. Ayrıca Bursa, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu adlı alanı ile de dünya çapında tanınmaktadır.

Bursa, 17 ilçeye sahiptir ve nüfusu yaklaşık 3,2 milyondur. En kalabalık ilçeleri ise Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'dir. Bursa'nın merkezi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Ayrıca şehir, ülkenin diğer şehirlerine kolaylıkla ulaşım sağlanabilen bir konumdadır.



