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Bursa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Bursa seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 2.438.973 seçmenin olduğu Bursa’da 6.865 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 2.224.108 oyun 2.177.232’si geçerli sayıldı. Bursa’da seçime katılım oranı % 79,1 oldu. Seçim sonuçlarına göre Bursa’da kazanan 20 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Bursa'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bursa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bursa seçim sonuçlarına göre Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Gürsu, Mustafakemalpaşa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları.

16:55 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bursa seçim sonuçları 2023

Bursa seçim sonuçları 2023

Bursa seçim sonuçları,
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Bursa’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Bursa seçim sonuçları belli oldu.
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Bursa 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

  • Bursa 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 58.9 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 39,1 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Bursa’da aldığı oy oranı ise % 1.7 oldu.

Bursa milletvekili seçim sonuçları 2023

  • Bursa 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 39’unu alırken CHP % 24.2 oranında oya sahip oldu. Bursa’da İYİ Parti % 11.9, MHP % 8.6, Yeşil Sol Parti % 4.5, Zafer Partisi % 3.6, Yeniden Refah Partisi % 3.6 oranında oy aldı.

Bursa’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  1. Efkan Ala AK Parti
  2. Refik Özen AK Parti
  3. Ahmet Kılıç AK Parti
  4. Emine Yavuz Gözgeç AK Parti
  5. Mustafa Yavuz AK Parti
  6. Mustafa Varank AK Parti
  7. Ayhan Salman AK Parti
  8. Osman Mesten AK Parti
  9. Emel Gözükara Durmaz AK Parti
  10. Muhammet Müfit Aydın AK Parti
  11. Kayıhan Pala CHP
  12. Nurhayat Altaca Kayışoğlu CHP
  13. Mehmet Atmaca CHP
  14. Hasan Öztürk CHP
  15. Cemalettin Kani Torun CHP
  16. Orhan Sarıbal CHP
  17. Yüksel Selçuk Türkoğlu İYİ Parti
  18. Hasan Toktaş İYİ Parti
  19. İsmet Büyükataman MHP
  20. Fevzi Zırhlıoğlu MHP

AK Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları

  • 1- Efkan Ala
  • 2- Refik Özen
  • 3- Ahmet Kılıç
  • 4- Emine Yavuz Gözgeç
  • 5- Mustafa Yavuz
  • 6- Ahmet Yıldız
  • 7- İrfan Akkaya
  • 8- Ömer Faruk Temiztürk
  • 9- Semih Peksert
  • 10- Mihrimah Kocabıyık

AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları

  • 1- Mustafa Varank
  • 2- Ayhan Salman
  • 3- Osman Mesten
  • 4- Emel Gözükara Durmaz
  • 5- Muhammet Müfit Aydın
  • 6- Mustafa Yıldırım
  • 7- Fuat Alpaslan
  • 8- Süleyman Çelik
  • 9- Asuman Akçay Sakallı
  • 10- Mustafa Kaya

CHP 1. bölge Bursa Milletvekili adayları

  • 1- Kayıhan Pala
  • 2- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • 3- Mehmet Atmaca
  • 4- İsmet Karaca
  • 5- Jülide Akköprü
  • 6- Alpaslan Yıldız
  • 7- Engin Tamer
  • 8- Serkan Öztürk
  • 9- Özgür Yıldız
  • 10- Canan Akın Erdem

CHP 2. bölge Bursa milletvekili adayları

  • 1- Hasan Öztürk
  • 2- Cemalettin Kani
  • 3- Orhan Sarıbal
  • 4- Erkan Dönmez
  • 5- Şahin Sevinç
  • 6- Funda Türkcoş Pekiner
  • 7- Ender Teke
  • 8- Huriye Canan Çelik Tunar
  • 9- Mehmet Önder
  • 10- Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları

  • 1- Hasan Öztürk
  • 2- Cemalettin Kani
  • 3- Orhan Sarıbal
  • 4- Erkan Dönmez
  • 5- Şahin Sevinç
  • 6- Funda Türkcoş Pekiner
  • 7- Ender Teke
  • 8- Huriye Canan Çelik Tunar
  • 9- Mehmet Önder
  • 10- Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları

  • 1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU
  • 2 MUHAMMET TEKİN
  • 3 AYHAN ÖNAL
  • 4 BİLAL DOĞAN
  • 5 MUSTAFA NARMANLI
  • 6 ALİ BAHADIR
  • 7 AYDIN SANCAR
  • 8 ALPARSLAN KARAASLAN
  • 9 GAMZE NUR SARĞIN
  • 10 GÜLSEREN ÖZBEK

İYİ PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  • 1- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
  • 2- SEVİNÇ ATABAY
  • 3- YÜKSEL YILMAZ
  • 4- ŞEYDA ŞAHİN
  • 5- YAHYA BAHADIR
  • 6- BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
  • 7- RESÜL KAPLAN
  • 8- ÖZGÜR ŞİMŞEK
  • 9- EVREN ŞAHİN
  • 10- FEYZA TEMEL

İYİ PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  • 1- HASAN TOKTAŞ
  • 2- İBRAHİM ALAGÖZ
  • 3- ORHAN ÖZER
  • 4- SERMİN CAN ÖZENSOY
  • 5- ERDAL AY
  • 6- HATİCE DENİZ
  • 7- ZAFER MİLLİ
  • 8- OSMAN ATALAY AKMAN
  • 9- ENVER YENİÇERİ
  • 10- DİLEK DURAK

2018 Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
verilerine göre,
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyları
n yüzde 55,5’ini alırken, Muharrem İnce
Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonucu
na göre oyların yüzde 31,5’ini aldı. Merak Akşener yüzde 8,2, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 3,5’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Bursa milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Bursa oy oranı
% 56,9 olurken, AK Parti 13, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 36,9’unu alarak CHP 5, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı.

2018 Bursa'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  • AK Parti % 46,2
  • CHP % 22,7
  • İYİ Parti % 12,4
  • MHP % 10,7
  • HDP % 5,7

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Bursa hakkında bilgiler

Bursa, Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara bölgesinde yer alan ve tarihi dokusu, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve ekonomik potansiyeli ile öne çıkan bir şehirdir. Bursa, tarihi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, Osmanlı İmparatorluğu'nun da ilk başkenti olmuştur.

Bursa, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile oldukça zengin bir şehirdir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bursa, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, bu dönemden kalan pek çok tarihi eseri ile ünlüdür.

Bursa'nın ekonomisi oldukça gelişmiştir. Şehir, sanayi, tarım ve turizm alanlarında oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Bursa, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biridir ve özellikle otomotiv, tekstil, gıda, kimya, makine ve elektrik-elektronik sektörlerinde önemli bir üretim merkezidir.

Bursa'nın doğal güzellikleri de oldukça çeşitlidir. Uludağ, şehrin sembolüdür ve kış turizminin en önemli merkezlerinden biridir. Aynı zamanda Uludağ Milli Parkı içinde yer alır ve doğal güzellikleri ile ziyaretçileri kendine çekmektedir. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olması nedeniyle pek çok tarihi cami, medrese, türbe ve hamam yer almaktadır. Bunlar arasında Ulu Cami, Yeşil Cami, Emir Sultan Cami ve Muradiye Külliyesi en önemli örneklerdir. Ayrıca Bursa, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu adlı alanı ile de dünya çapında tanınmaktadır.

Bursa, 17 ilçeye sahiptir ve nüfusu yaklaşık 3,2 milyondur. En kalabalık ilçeleri ise Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'dir. Bursa'nın merkezi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Ayrıca şehir, ülkenin diğer şehirlerine kolaylıkla ulaşım sağlanabilen bir konumdadır.


Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları
Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları

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Afyonkarahisar seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

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Kocaeli seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Kocaeli seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. YSK verilerine göre Kocaeli 13 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Kocaeli'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kocaeli milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kocaeli seçim sonuçlarına göre Gebze, İzmit, Darıca, Körfez, Gölcük, Çayırova, Derince, Kartepe Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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Bursa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları