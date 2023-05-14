Türkiye, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Seçim sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları Bursalı vatandaşların yoğun gündeminde. 2018'de yapılan seçimde 20 milletvekili çıkarabilen Bursa ilinin 11 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,5 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 2 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %89,82 oranlarında gerçekleşmişti. Bursa seçim çevresinde 19 siyasi parti ve 4 bağımsız aday seçimlere katılmıştır. Peki Bursa seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte Bursa ittifak seçim sonuçları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ve Bursa milletvekili dağılımı.

Bursa seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Bursa seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Bursa Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Bursa cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1- Efkan Ala

2- Refik Özen

3- Ahmet Kılıç

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Mustafa Yavuz

6- Ahmet Yıldız

7- İrfan Akkaya

8- Ömer Faruk Temiztürk

9- Semih Peksert

10- Mihrimah Kocabıyık

AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1- Mustafa Varank

2- Ayhan Salman

3- Osman Mesten

4- Emel Gözükara Durmaz

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Mustafa Yıldırım

7- Fuat Alpaslan

8- Süleyman Çelik

9- Asuman Akçay Sakallı

10- Mustafa Kaya

CHP 1. bölge Bursa Milletvekili adayları

1- Kayıhan Pala

2- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3- Mehmet Atmaca

4- İsmet Karaca

5- Jülide Akköprü

6- Alpaslan Yıldız

7- Engin Tamer

8- Serkan Öztürk

9- Özgür Yıldız

10- Canan Akın Erdem

CHP 2. bölge Bursa milletvekili adayları

1- Hasan Öztürk

2- Cemalettin Kani

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Dönmez

5- Şahin Sevinç

6- Funda Türkcoş Pekiner

7- Ender Teke

8- Huriye Canan Çelik Tunar

9- Mehmet Önder

10- Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1- Hasan Öztürk

2- Cemalettin Kani

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Dönmez

5- Şahin Sevinç

6- Funda Türkcoş Pekiner

7- Ender Teke

8- Huriye Canan Çelik Tunar

9- Mehmet Önder

10- Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

2 MUHAMMET TEKİN

3 AYHAN ÖNAL

4 BİLAL DOĞAN

5 MUSTAFA NARMANLI

6 ALİ BAHADIR

7 AYDIN SANCAR

8 ALPARSLAN KARAASLAN

9 GAMZE NUR SARĞIN

10 GÜLSEREN ÖZBEK

İYİ PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

2- SEVİNÇ ATABAY

3- YÜKSEL YILMAZ

4- ŞEYDA ŞAHİN

5- YAHYA BAHADIR

6- BİRGÜL YILDIZ GÜNAY

7- RESÜL KAPLAN

8- ÖZGÜR ŞİMŞEK

9- EVREN ŞAHİN

10- FEYZA TEMEL

İYİ PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- HASAN TOKTAŞ

2- İBRAHİM ALAGÖZ

3- ORHAN ÖZER

4- SERMİN CAN ÖZENSOY

5- ERDAL AY

6- HATİCE DENİZ

7- ZAFER MİLLİ

8- OSMAN ATALAY AKMAN

9- ENVER YENİÇERİ

10- DİLEK DURAK

2018 Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyları n yüzde 55,5’ini alırken, Muharrem İnce Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre oyların yüzde 31,5’ini aldı. Merak Akşener yüzde 8,2, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 3,5’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Bursa milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Bursa oy oranı % 56,9 olurken, AK Parti 13, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 36,9’unu alarak CHP 5, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı.

2018 Bursa'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 46,2

CHP % 22,7

İYİ Parti % 12,4

MHP % 10,7

HDP % 5,7

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Bursa hakkında bilgiler

Bursa, Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara bölgesinde yer alan ve tarihi dokusu, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve ekonomik potansiyeli ile öne çıkan bir şehirdir. Bursa, tarihi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, Osmanlı İmparatorluğu'nun da ilk başkenti olmuştur.

Bursa, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile oldukça zengin bir şehirdir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bursa, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, bu dönemden kalan pek çok tarihi eseri ile ünlüdür.

Bursa'nın ekonomisi oldukça gelişmiştir. Şehir, sanayi, tarım ve turizm alanlarında oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Bursa, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biridir ve özellikle otomotiv, tekstil, gıda, kimya, makine ve elektrik-elektronik sektörlerinde önemli bir üretim merkezidir.

Bursa'nın doğal güzellikleri de oldukça çeşitlidir. Uludağ, şehrin sembolüdür ve kış turizminin en önemli merkezlerinden biridir. Aynı zamanda Uludağ Milli Parkı içinde yer alır ve doğal güzellikleri ile ziyaretçileri kendine çekmektedir. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olması nedeniyle pek çok tarihi cami, medrese, türbe ve hamam yer almaktadır. Bunlar arasında Ulu Cami, Yeşil Cami, Emir Sultan Cami ve Muradiye Külliyesi en önemli örneklerdir. Ayrıca Bursa, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu adlı alanı ile de dünya çapında tanınmaktadır.

Bursa, 17 ilçeye sahiptir ve nüfusu yaklaşık 3,2 milyondur. En kalabalık ilçeleri ise Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'dir. Bursa'nın merkezi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Ayrıca şehir, ülkenin diğer şehirlerine kolaylıkla ulaşım sağlanabilen bir konumdadır.



