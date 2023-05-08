Kocaeli seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. YSK verilerine göre Kocaeli 13 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Kocaeli'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kocaeli milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kocaeli seçim sonuçlarına göre Gebze, İzmit, Darıca, Körfez, Gölcük, Çayırova, Derince, Kartepe Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.