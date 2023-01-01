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Bursa TOKİ işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
Bursa TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları 250 bin sosyal konut kuraları devam ederken gündeme geldi. TOKİ ilk işyerim projesinde başvurular 15 Kasım’da tamamlandı. İlk işyerim projesinde başvurularının sona ermesiyle birlikte işyeri kura çekiliş tarihleri sorgulanır oldu. 500 adet işyeri satışının yapılacağı Bursa TOKİ sanayi kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. Peki Bursa TOKİ işyeri kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Bursa İşyeri kura sonuçları nereden canlı takip edilecek? İşte detaylar.
17:17 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
TOKİ Bursa işyeri kura çekiliş sonuçları

TOKİ Bursa işyeri kura çekiliş sonuçları

TOKİ ilk işyerim projesinde başvurular 15 Kasım’da tamamlandı. Bursa TOKİ işyeri çekilişi, etaplar halinde devam eden 250 bin sosyal konut kuraları nedeniyle başvuruda bulunan vatandaşların yakın takibinde. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “ilk etapta 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi.

Bursa TOKİ işyeri kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Bursa’da satışa sunulacak 500 adet TOKİ işyeri için kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı.

Bursa Yıldırım TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bursa işyeri kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bursa TOKİ işyeri kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.



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16 dakika önce
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Bursa TOKİ işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
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