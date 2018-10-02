ÖZGÜN HABERLER

Bursa'da gezilecek yerler: Saklıgöl gezi rehberi

Bursa'da gezilecek yerler arasında bulunan ve doğal güzellikleriyle herkesi kendine çeken Saklıgöl, adeta tam bir cennet gibi. Peki bu muhteşem güzelliklere sahip olan Saklıgöl'de neler yapılır?

Haber Merkezi IHA
Bursa'nın gizli kalmış yerlerinden biri: Saklıgöl

Bursa'nın gizli kalmış yerlerinden biri: Saklıgöl

Fotoğraf: IHA

Uludağ’ın gizli kalmış güzelliklerinden olan Saklıgöl, dört mevsim doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 2200 metre yükseklikte tepelerin arasında kalan Saklıgöl’ün eşsiz manzarası, doğa yürüyüşü yapan grupları kendisine hayran bırakıyor.
Hafta sonu şehrin bunaltıcı havasından uzaklaşmak isteyenler soluğu Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’da alırken, Timsahlar Trekking Grubu ve Ahmetvefik Paşa Cihan Dağcılık Spor Kulübü üyeleri Saklıgöl’e yürüyüş düzenledi. Sabahın erken saatlerinde araçlarıyla oteller bölgesine çıkan dağcılar, madenler bölgesine, oradan da Sarıçayır’ı geçerek Saklıgöl’e intikal etti. 15 kilometre yürüyen dağcılar Saklıgöl’ün manzarasını fotoğrafladı. Zaman zaman bulutların üzerinden yürüyen ekip o anları kaydederken, ortaya birbirinden güzel fotoğraflar çıktı.

İHA

İHA

İHA

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

        Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
        Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.