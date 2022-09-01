Bursa'da Hava Nasıl Olacak? 1 Eylül MGM Bursa Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji ve AFAD günlerdir Bursa için yoğun yağış ve fırtına uyarısı yapıyor. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde dün etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü.

BURSA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Bu akşam saatlerinde Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük Kastamonu ve Eskişehir ile Bursa'nın doğu çevreleri ve Ankara'nın Nallıhan ilçesinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile Bursa'nın doğu ilçelerinde görülecek sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA 1 EYLÜL HAVA DURUMU