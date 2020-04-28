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Bursa'da otel yapım ve kiralama ihalesi
Bursa'da otel yapım ve kiralama ihalesi
Kestel Belediye Başkanlığının 1.475,25 metrekare taban alanlı ve toplam 7.739,75 metrekare kullanım alanlı Hasta Yakınları Konaklama Tesisinin Otel Amaçlı Kullanılmak Üzere Tüm Masrafları Yüklenici Firma Tarafından Karşılanarak (Yap-İşlet-Devret Modeli) 29 Yıllığına İşletilmesi/Kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36 maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile ihale edilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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