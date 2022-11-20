Özgün Bursaspor, evinde Galatasaray Nefe 93-88 mağlup oldu
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Bursaspor, evinde Galatasaray Nef'e 93-88 mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7’nci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray Nef'e 93-88 mağlup oldu. Angelo Caloiaro 17 sayı, 6 ribaunt; Dylan Ennis 14 sayı,6 ribaunt; Sadık Kabaca 14 sayı, 4 ribaunt; Dee Bost ise 13 sayı, 5 asist ve 4 top çalma performansı ortaya koydu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursaspor-Galatasaray Basketbol Süper Ligi 7. hafta maç sonucu
Frutti Extra Bursaspor 88-93 Galatasaray Nef

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Tofaş Spor Salonu’nda oynanan maçı takımımız 93-88’lik skorla kazandı. Galatasaray, Tofaş galibiyetinin ardından ligde galibiyet serisi elde etti.

  • Karşılaşmaya iki takım da dengeli oyunla başladı. Karşılıklı bulunan sayılarla 5’inci dakika 10-10’luk skorla geçildi. İlk çeyreğin son dakikalarında oyundaki etkisini arttıran Galatasaray Nef, ilk çeyreği 29-23 önde bitirdi.
  • İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Galataray, Bost ve Hummer'in skor katkısıyla 14’üncü dakikada skoru 30-41’e getirdi ve farkı 11’e yükseltti. Galatasaray Nef’in etkili hücumlarını engellemekte güçlük çeken Frutti Extra Bursaspor, ilk yarıyı 45-50 geride kapattı.
  • Seyircisinin de desteğiyle 3’üncü çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım, Dudzinski ve Needham’ın üst üste bulduğu sayılarla skoru 53-52’ye getirdi ve maçta uzun bir sürenin ardından öne geçti. Molanın ardından temposunu arttıran Galatasaray, yaptığı etkili hücumlarla skoru 65-74’e getirdi. Son çeyreğe bu skorla gidildi.
  • Son çeyrekte seyirci desteğini arkasına alan Bursaspor, Onuralp Bitim ve Dudzinski'nin sayılarıyla skoru 74-77'ye getirdi ve farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ev sahibi ekip, 37'nci dakikada Onuralp Bitim'in üçlüğüyle skor 78-78'e getirdi. Maça yeniden ağırlığını koyan Galatasaray, McGee'nin üst üste bulduğu üçlüklerle skoru 87-78'e getirdi. Galatasaray Nef, sahadan 93-88 galip ayrıldı.
  • 1.P: 23-29
  • 2.P: 22-21 (45-50)
  • 3.P: 20-24 (65-74)
  • 4.P: 23-19
  • FRUTTİ EXTRA Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 18, Dudzinski 16, Ahmet Düverioğlu 7, Clemmons 16, Thornwell, Yiğitcan Saybir 5, Enes Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al, Auguste 8
  • GALATASARAY NEF: Bost 13, Sadık Emir Kabaca 14, Caloiaro 17, Ennis 14, Göksenin Köksal 5, McGee 18, Mahir Ağva, Yunus Emre Sonsırma 3, Hummer 7, Muhaymin Mustafa 2

ÖZET | Türkiye - Çekya: 2-1
ÖZGÜN
ÖZET | Türkiye - Çekya: 2-1
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