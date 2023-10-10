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Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Süper Lig’in eski ekiplerinden Bursaspor evinde Gölcükspor’u konuk ediyor. Sütaş Timsah Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Erdoğan yönetecek. Bursaspor ve Gölcükspor daha önce bir kez 1990 yılında karşı karşıya geldi. Bu maçı Bursaspor evinde 1-0 kazandı. Peki, Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:17 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda evinde Gölcükspor ile karşılaşıyor. Sütaş Timsah Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Erdoğan yönetecek. Bursaspor - Gölcükspor maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur Bursaspor - Gölcükspor maçı
bu akşam saat 20.00
’de başlayacak. Karşılaşma
A Spor
ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı hakem Halil Erdoğan yönetecek.

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BURSASPOR

1 Canberk Yurdakul

4 Furkan Emre Ünver

22 Eren Tunalı

88 Yiğit Fidan

5 Ozan Ismail Koç

8 Bilal Güney

46 Barış Dalkıran

77 Mustafa Genç

78 Emre Tepegöz

94 Yusuf Sertkaya

9 Berat Altındiş

GÖLCÜKSPOR

1 Mert Can Tunca

4 Furkan Mehmet Tuncer

5 Evren Kilerci

22 Hüseyin Eşkol

8 Fatih Gümüşel

17 Alperen Topçular

26 Selman Çiftkanatlı

34 Gökhan Cingirt

89 Eren Yavuz

7 Serbay Yağız

41 Emre Okur

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR CANLI SKOR




#Bursaspor
#Gölcükspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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