Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda evinde Gölcükspor ile karşılaşıyor. Sütaş Timsah Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Erdoğan yönetecek. Bursaspor - Gölcükspor maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BURSASPOR
1 Canberk Yurdakul
4 Furkan Emre Ünver
22 Eren Tunalı
88 Yiğit Fidan
5 Ozan Ismail Koç
8 Bilal Güney
46 Barış Dalkıran
77 Mustafa Genç
78 Emre Tepegöz
94 Yusuf Sertkaya
9 Berat Altındiş
GÖLCÜKSPOR
1 Mert Can Tunca
4 Furkan Mehmet Tuncer
5 Evren Kilerci
22 Hüseyin Eşkol
8 Fatih Gümüşel
17 Alperen Topçular
26 Selman Çiftkanatlı
34 Gökhan Cingirt
89 Eren Yavuz
7 Serbay Yağız
41 Emre Okur