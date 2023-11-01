TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün 28.10.2023 tarihinde oynanan Serik Belediyespor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kırşehir FSK maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Bugün yapılan salonda kuvvet çalışmalarının ardından akşam saatlerinde bir çalışma daha yapılacak.Bursaspor'da Kırşehir FSK maçı hazırlıkları bugün salonda yapılan idmanla devam etti.Bursaspor, TFF 2. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırlayacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı.