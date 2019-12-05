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BURULAŞ'tan otobüs kiralama ihalesi
BURULAŞ'tan otobüs kiralama ihalesi
Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş. (BURULAŞ) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde 10 yıl süreli, 85 adet belediye tipi toplu taşıma otobüsü ile gelir paylaşımı esasına göre yolcu taşınması ve ücret toplanması işi ihale edilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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