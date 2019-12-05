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BURULAŞ'tan otobüs kiralama ihalesi

BURULAŞ'tan otobüs kiralama ihalesi

Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş. (BURULAŞ) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde 10 yıl süreli, 85 adet belediye tipi toplu taşıma otobüsü ile gelir paylaşımı esasına göre yolcu taşınması ve ücret toplanması işi ihale edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BURULAŞ'tan otobüs kiralama ihalesi

BURULAŞ'tan otobüs kiralama ihalesi

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile 18 Aralık 2019 tarihinde saat 10:30'da BURULAŞ Bursa Ray İşletme Merkezi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi no:6/1 16265 Nilüfer/Bursa - BURULAŞ Akademi Eğitim Salonunda yapılacak.

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