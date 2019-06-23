Büyükçekmece Seçim Sonuçları - 2019 İstanbul Büyükçekmece Oy Oranları Seçim Sonuçları

23 Haziran İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları. İstanbul Belediye Başkanlığı için İstanbul ve Büyükçekmece seçim sonuçları, oy oranları ve oy sayıları belli olmaya başladı. İstanbul'da her ilçe kritik öneme sahip. Peki, Büyükçekmece seçim sonuçları, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları kaç? İşte İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları.

BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI





İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Büyükçekmece'de oyların toplanacağı Aşiret Dalcı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda oylar gelmeye başladı. Polis ve itfaiye ekiplerinin oyların toplanacağı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BİLGİLERİ

Büyükçekmece, İstanbul'un batısında bulunan bir ilçesidir. Doğusunda Beylikdüzü ve Esenyurt, batısında Silivri, kuzeyinde Çatalca ve Arnavutköy ilçeleriyle güneyde Marmara Deniziyle çevrilmiştir. Yüzölçümü 196 km²'dir. 1987'ye kadar Çatalca'ya bağlı bucak merkeziyken ilçe olmuş ve 2009'daki idari yapılanma değişikliklerine kadar Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerine komşu olmuştur. Bu yılda yapılan değişikliklerde Gürpınar, Beylikdüzü (eskiden Kavaklı) ve Yakuplu beldeleri Beylikdüzü; Esenyurt ve Kıraç beldeleri Esenyurt; Bahçeşehir beldesi de Başakşehir ilçelerine bağlanınca ilçenin alanı büyük ölçüde küçülmüş, yalnız lağvedilen Çatalca'nın Muratbey ve Silivri'nin Celaliye-Kamiloba beldelerinin katılımıyla batı yönünde ilçe genişlemiştir. Ayrıca lağvedilen Tepecik, Mimarsinan ve Kumburgaz beldelerinin mahalleleri de Büyükçekmece Belediyesi sınırlarına katılmıştır.

Büyükçekmece'de Türkiye'nin 1., Avrupa'nın 3. en yüksek TV kulesi, Türkiye'nin en büyük sergi alanı TÜYAP bulunmakta ve Büyükçekmece yazlık kent olduğu için uzun bir sahili, alışveriş merkezi, çarşısı, tarihi eserleri, 5 yıldızlı hotelleri, tiyatrosu, spor salonları, parkları ve su parkı vardır.

Eğitim

Büyükçekmece'de 3 adet özel üniversite, 58 Resmi, 11 Özel İlköğretim Okulu, 13 Özel Lise, 2 Resmi, 16 Özel Anaokulu, 23 Okul Bünyesi Ana sınıfı, 2 Anadolu Lisesi, 2 Çok programlı Lise, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 Anadolu Meslek Lisesi vardır.

Ulaşım

Büyükçekmece ilçesinden TEM ve D-100 karayolları geçmektedir. İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nin ve BUDO'ya bağlı deniz otobüslerinin düzenli seferleri vardır.

Not: İETT Otobüs Numaraları: 76TM- Tepecik KİPTAŞ-MİMAROBA-TÜYAP METROBÜS, HT48 Hünkartepe-M.OBA-AVCILAR METROBÜS 76C - Bakırköy ve E-60 Mimarsinan/Büyükçekmece-Mecidiyeköy , 448 Mimarsinan - Yenibosna Metro , 303 Silivri-Yenibosna Metro , 401 Çatalca - Yenibosna Metro , 401T Tepekent - Yenibosna Metro