​Çalışan annelere devlet hangi destekleri sağlıyor? Çalışan annelere devlet desteği 2022

Hem kadının iş hayatında kalabilmesi için hem de genç nüfus oranının korunabilmesi için çalışan yeni annelere devlet, çeşitli isimler altında destek veriyor. Bu destekler gebelik anından itibaren başlıyor, bebek doğduktan sonra da belli yaşlara kadar olabiliyor. Anneler en büyük maddi katkıyı her doğumda alıyor.

Çalışan annelere devlet hangi destekleri sağlıyor?

2022 yılı için en düşük doğum parası 12 bin 454 lira olacak. Doğum yapan anneye yapılan yardımlar arasında yer alan doğum parası hakkında tüm merak edilenleri galerimizde derledik. Doğum yardımı, ülkemizde kadınların daha çok iş sektöründe yer alması için verilen yeni olan annelere verilen maddi desteklerden biridir. Doğum parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan T.C vatandaşı olan anneye verilmektedir. Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. Doğum parası ödeneği genellikle başvuru yapan kişiler tarafından PTT şubelerine gidilerek çekiliyor. 2022 yılı içinde belirlenen asgari ücret baz alınarak süt parası hesaplanıp annelere veriliyor. Doğum parasını almak için ilk olarak annenin doğum yapmış olması şartı aranmaktadır. Çalışan kadın doğum izni başlamadan önce işyerinde çalışıyor olması gerekiyor. Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Doğum parası almak isteyen kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şarttır. Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmelidir. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor. kamupersoneli. net'in haberine göre asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 yılı için en düşük doğum parası 12 bin 454 lira olarak belirlendi. Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’ den kontrol edilebiliyor. Bunun yanında aynı zamanda emzirme ödeneği de zamlı bir şekilde yatacak.