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2022 Çanakkale İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri

Çanakkale sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Çanakkale'de yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Çanakkale imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Çanakkale iftar vakti, Çanakkale Sahur vaktini de içeren Çanakkale 2022 imsakiyesi..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale İmsakiye: 2022 Çanakkale İftar Vakti - Çanakkale Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
​2022 Çanakkale İmsakiyesi

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki Çanakkale için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Çanakkale imsakiyesi...

2022 Çanakkale İmsakiyesi

2022 Çanakkale İmsakiyesi
2022 Çanakkale İmsakiyesi

2022 Çanakkale Sahur Vakti

Çanakkale sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Çanakkale sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İmsak vakti: 05:24

2022 Çanakkale Sahur Vakti

2022 Çanakkale İftar Vakti

Çanakkale iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Çanakkale iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İftar Vakti: 19:46

2022 Çanakkale İftar Vakti

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

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