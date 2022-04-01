2022 Çanakkale İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Çanakkale sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Çanakkale'de yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Çanakkale imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Çanakkale iftar vakti, Çanakkale Sahur vaktini de içeren Çanakkale 2022 imsakiyesi..

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