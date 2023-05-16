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Çanakkale seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Çanakkale seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasıyla birlikte belli oldu. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 449.206 seçmenin olduğu Çanakkale’de 1.591 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde 412.774 kullanılan oyun 403.850’si geçerli sayıldı. Seçim sonuçlarına göre Çanakkale’de kazanan 4 milletvekili kesin olmayan sonuçlara göre neticelendi. Peki, 2023 seçimlerinde Çanakkale’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Çanakkale milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Çanakkale seçim sonuçlarına göre Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

16:21 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Çanakkale seçim sonuçları

Çanakkale seçim sonuçları

Çanakkale
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Çanakkale’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Çanakkale seçim sonuçları belli oldu.
, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe
canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Meclis’e 4 milletvekili çıkaracak Çanakkale seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Çanakkale sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Çanakkale’de % 54.6 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verirken,
nda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’na % 39.5 oranında oy verdi. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Çanakkale oy oranı ise % 5.2 oldu.

Çanakkale milletvekili seçim sonuçları 2023

2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Çanakkale’de CHP oyların % 35.3’ünü alırken AK Parti % 32 oranında oya sahip oldu. Çanakkale’de İYİ Parti % 16.3, MHP % 6.6, Yeşil Sol Parti % 2.2 oranında oy aldı.

Çanakkale’de kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Ayhan Gider - AK Parti
  • İsmet Güneşhan - CHP
  • Özgür Ceylan - CHP
  • Rıdvan Uz - İYİ Parti

AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYHAN GİDER

2 JÜLİDE İSKENDEROĞLU

3 NAZIM HİKMET KESKİNER

4 HALİL ZAHİT MERT

CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İSMET GÜNEŞHAN

2 ÖZGÜR CEYLAN

3 YEŞİM KARADAĞ

4 TUĞBERK GÜZEL

İYİ PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 RIDVAN UZ

2 CENGİZ YALÇIN

3 ZİŞAN ÖZAYDIN

4 MEVLÜT İNANÇ

MHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SITKI KEÇECİ

2 NAHİT ÖZKAN

3 HASAN BABADAĞLI

4 FATİH ŞAHİN

MEMLEKET PARTİSİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYCAN ATALAY

2 ATALAY SEÇKİN

3 İLKNUR İNCE

4 TALHA YILMAZ

ÇANAKKALE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 CAHİT BOLELLİ

2 ABDÜLKADİR PEHLİVANOĞLU

3 SERKAN KURU

4 YÜKSEL ÜSTÜN

2018 Çanakkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Çanakkale cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 43,8’ini alırken, Çanakkale Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 41,9’unu aldı. Merak Akşener ise oyların yüzde 11,9’unu, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.

2018 Çanakkale milletvekili genel seçim sonuçları

Çanakkale Milet İttifakı oy oranı % 51.4 olurken, CHP 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Çanakkale oy oranı yüzde 44,3’ünü aldı. AK Parti Çanakkale’de 2 milletvekili çıkardı.

2018 Çanakkale'de hangi parti ne kadar oy aldı?

Çanakkale 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 37,4
  2. CHP % 33,8
  3. İYİ Parti % 16,8
  4. MHP % 6,9
  5. HDP % 3,7

2018 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Çanakkale yerel seçim sonuçları

CHP’nin Çanakkale Belediye başkan adayı Ülgür Gökhan oyların % 60,73’ünü alırken, AK Parti adayı Ayhan Gider ise oyların % 35,61’ini aldı.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları