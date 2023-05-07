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Çanakkale seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Tüm yurtta oy verme işlemi saat 08.00'da başlayacak, 17.00'da ise sona erecek. 2023 seçimleri için Çanakkale’de 435.877 seçmen 1.591 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Çanakkale 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Çanakkale’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Çanakkale milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Çanakkale seçim sonuçlarına göre Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

15:41 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çanakkale seçim sonuçları

Çanakkale seçim sonuçları

Çanakkale
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu.
2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Çanakkale ilinin 2 milletvekili
AK Parti'ye, 2 milletvekili ise CHP'ye gitti. Bu seçime katılım %91,10 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Çanakkale 2018 seçim sonucu ne? Çanakkale önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Çanakkale AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

Çanakkale seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Çanakkale seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Çanakkale cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYHAN GİDER

2 JÜLİDE İSKENDEROĞLU

3 NAZIM HİKMET KESKİNER

4 HALİL ZAHİT MERT

CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İSMET GÜNEŞHAN

2 ÖZGÜR CEYLAN

3 YEŞİM KARADAĞ

4 TUĞBERK GÜZEL

İYİ PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 RIDVAN UZ

2 CENGİZ YALÇIN

3 ZİŞAN ÖZAYDIN

4 MEVLÜT İNANÇ

MHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SITKI KEÇECİ

2 NAHİT ÖZKAN

3 HASAN BABADAĞLI

4 FATİH ŞAHİN

MEMLEKET PARTİSİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYCAN ATALAY

2 ATALAY SEÇKİN

3 İLKNUR İNCE

4 TALHA YILMAZ

ÇANAKKALE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 CAHİT BOLELLİ

2 ABDÜLKADİR PEHLİVANOĞLU

3 SERKAN KURU

4 YÜKSEL ÜSTÜN

2018 Çanakkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Çanakkale cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 43,8’ini alırken, Çanakkale Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 41,9’unu aldı. Merak Akşener ise oyların yüzde 11,9’unu, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.

2018 Çanakkale milletvekili genel seçim sonuçları

Çanakkale Milet İttifakı oy oranı % 51.4 olurken, CHP 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Çanakkale oy oranı yüzde 44,3’ünü aldı. AK Parti Çanakkale’de 2 milletvekili çıkardı.

2018 Çanakkale'de hangi parti ne kadar oy aldı?

Çanakkale 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 37,4
  2. CHP % 33,8
  3. İYİ Parti % 16,8
  4. MHP % 6,9
  5. HDP % 3,7

2018 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Çanakkale yerel seçim sonuçları

CHP’nin Çanakkale Belediye başkan adayı Ülgür Gökhan oyların % 60,73’ünü alırken, AK Parti adayı Ayhan Gider ise oyların % 35,61’ini aldı.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. 1 Mayıs itibariyle yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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