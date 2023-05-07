Çanakkale seçim sonuçları
Çanakkale seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Çanakkale seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Çanakkale cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 AYHAN GİDER
2 JÜLİDE İSKENDEROĞLU
3 NAZIM HİKMET KESKİNER
4 HALİL ZAHİT MERT
CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 İSMET GÜNEŞHAN
2 ÖZGÜR CEYLAN
3 YEŞİM KARADAĞ
4 TUĞBERK GÜZEL
İYİ PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 RIDVAN UZ
2 CENGİZ YALÇIN
3 ZİŞAN ÖZAYDIN
4 MEVLÜT İNANÇ
MHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SITKI KEÇECİ
2 NAHİT ÖZKAN
3 HASAN BABADAĞLI
4 FATİH ŞAHİN
MEMLEKET PARTİSİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 AYCAN ATALAY
2 ATALAY SEÇKİN
3 İLKNUR İNCE
4 TALHA YILMAZ
ÇANAKKALE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 CAHİT BOLELLİ
2 ABDÜLKADİR PEHLİVANOĞLU
3 SERKAN KURU
4 YÜKSEL ÜSTÜN
2018 Çanakkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Çanakkale cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 43,8’ini alırken, Çanakkale Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 41,9’unu aldı. Merak Akşener ise oyların yüzde 11,9’unu, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.
2018 Çanakkale milletvekili genel seçim sonuçları
Çanakkale Milet İttifakı oy oranı % 51.4 olurken, CHP 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Çanakkale oy oranı yüzde 44,3’ünü aldı. AK Parti Çanakkale’de 2 milletvekili çıkardı.
2018 Çanakkale'de hangi parti ne kadar oy aldı?
Çanakkale 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 37,4
- CHP % 33,8
- İYİ Parti % 16,8
- MHP % 6,9
- HDP % 3,7
2018 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Çanakkale yerel seçim sonuçları
CHP’nin Çanakkale Belediye başkan adayı Ülgür Gökhan oyların % 60,73’ünü alırken, AK Parti adayı Ayhan Gider ise oyların % 35,61’ini aldı.