Çanakkale Zaferi şiir ve sözleri: Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa, uzun ve 2, 3, 4 kıtalık şiirler

18 Mart Çanakkale Şiiri: En güzel, kısa, uzun ve 2, 3, 4 kıtalık destansı Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler​

Çanakkale Zaferi'nde on binlerce askerin şehit düştüğü, yaralandığı ve büyük destan hakkındaki yazılan şiirlerden bir kısmını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Çanakkale şiirlerinin en güzel, kısa, uzun ve 2, 3, 4 kıtalık olanlarını haberimizden bulabilir ve 18 Mart Çanakkale Savaşı hakkındaki detaylı bilgileri okuyabilirsiniz. 18 Mart Çanakkale Zaferi şiir ve sözleri derlediğimiz bu haberimizde destansı Çanakkale Zafer şiirleri bulabilirsiniz. Haberimizde önce Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirleri, ardından sırasıyla 2, 3 ve 4 kıtalık şiirler bulabilirsiniz.

18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri

ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER

İşte, En güzel, kısa, uzun ve 2, 3, 4 kıtalık destansı Çanakkale şiirleri...

1) ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğim eyvah

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Anne ben gidiyorum düşmana karşı

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Anneler babalar ümidi kesti

Of gençliğim eyvah

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler

Of gençliğim eyvah

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet

Of gençliğim eyvah

***

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2) ÇANAKKALE SAVAŞI

Gülmeyiniz ey düşmanlar,

Çanakkale geçilemez.

Bekler nice kahramanlar,

Çanakkale geçilemez.

Filo, filoya dayansa,

Yerler bomba ile yansa,

Siperler kana boyansa,

Çanakkale geçilemez.

On Sekiz Mart Zaferi'ni,

Herkes tanır Türk erini,

Ölür de vermez yerini,

Çanakkale geçilemez.

Türk'ün göğsü, Türk'ün kolu,

İman ile kuvvet dolu,

Aslan yurdu Gelibolu,

Çanakkale geçilemez.

Akan kanlar dönse sele,

Conkbayır'ı geçmez ele,

Dünya kopup gelse bile,

Çanakkale geçilemez.

Birçok milletin askeri,

Yenilerek kaçtı geri,

Anladılar Türk'ün yeri

Çanakkale geçilemez.

Ali Osman ATAK

***

3) ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayan,

Gözyaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri,

Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,

Diriler şerefli, ölüler şanlı!

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

***

4) BİR YOLCUYA

Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanının akıttığı yerdir.

Düşün ki, haşr olan kan, kemik eti

Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

***

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5) ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,

O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak

Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

M. Akif ERSOY

***

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6) ÇANAKKALE DESTANI Yıl 1915

18'indeyiz Martın.

Kendine gel biraz!

Pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu,

Geçilmez bu boğaz...

Geçilmez bu boğaz...

Bizi Ne topun yıldırır,

Ne kurşunun.

Çünkü artık

Başladı cengimiz.

Er meydanında bulunmaz dengimiz...

Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen?

İşte fırladık siperden.

Sırtına yüklenmiş kahraman

Seyit 276 kiloluk mermiyi,

Koşuyor bataryasına ateşler içinden.

Bu mermi denizlere gömecek Elizabet'i Buvet'i...

Yanıyor bugün Anafartalar yanıyor,

Denizler yanıyor,

Dağlar yanıyor.

Zafer bizimdir artık

Düşman zırhlıları batıyor...

Türk'üm,

Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.

Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz.

Kimimiz gazi.

Hiç değişmez bu yazı.

Dünyada her yer geçilir belki

Lâkin geçilmez Çanakkale Boğazı..

Fahri ERSAVAŞ

***

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7) ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Seyredin tefekkürle,batının yaptığını,

Çanakkale'de her yer et ve kemik yığını.

Her karış toprağında ya kafa ya bir el var,

Ya bir mermi kovanı veya bir şarapnel var.

Top, tank ve uçağıyla yüklenmiş haç hilale,

O destanını göklere nakşetmiş Çanakkale.

Kimi Kars,kimi Sinop,kimi Manisa'lıdır,

Potinleri yırtılmış,çoraplar yamalıdır.

Tekbirlerle düşmanın üstüne gidiyorlar,

Sanki ölüme değil, düğüne gidiyorlar.

Ezanın susmaması tek hedef,ana dava,

Uçak kağıttan bir kuş,donanmalar mukavva.

Toprak etten kemikten,deniz kandan al gibi,

Hava;barut ve duman,ölüm şerbet,bal gibi,

Tattın Allah yolunda şehadetin hazzını,

Bak Melekler kılıyor Cenaze Namazını.

Toprağa düşenlere,düşmeyen eder gıpta,

Şehit,on kere Şehit olmak ister kalkıp da.

Ahmet Mahir PEKŞEN

***

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8) YÜREĞİNDE YAŞATAN ANLAR

Kalbinizin atışları titretiyordu toprakları

Kulakları çınlatıyordu.Allah Allah sesleri

"Saolsun Vatanım" oldu hepsinin son nefesleri

Unutmak mümkün mü?Çanakkale'de Şehitleri.

Her karış toprakta var ayak iziniz

Canınızı feda ettiniz,kurtuldu vatanımız

Ne toptan ne tüfekten korkmadı hiç gözünüz

Düşmana en büyük silah iman gücünüz.

Elinde bir süngü dikkatle bakıyor denize

Altmış üç askerle düşmanı getirdi dize

Çanakkale'deki binlerce şehit gibi

Yahya Çavuş seni de gömdük kalbimize.

Hedef almış askerler,yürüyor denize doğru

Kimsenin aklına gelmiyor,ne kızı nede oğlu

Biliyor gittiği yol cennete doğru

Ölümden korkmuyor,çünkü o Türk oğlu.

El sürmesin kimse kutsaldır bu topraklar

Hep süzülsün göklerde,inmesin hiç bayraklar

Çanakkale'yi anlatmaya yetmez sayfalar

Seni ancak yüreğinde yaşatan anlar.

Edibe AYDIN

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9) BİR BAŞKADIR ÇANAKKALE'M

Bir başkadır Çanakkale'min toprakları

Nesillerin sıcaklığı sinmiş üstüne

Bayrak rengi bir sel almış böğrüne,

Sel toprağa tutkun mahcup,toprak hazin yele

bunun için esintilidir,inler Çanakkale

Bir başkadır Çanakkale'min mevsimleri,

Yazı bahar gibidir,baharı kış misali

Hele boğazının görülmeye değer hali

hele sislendiği zaman hele,

Rüyalar katından iner Çanakkale

Bir başkadır Çanakkale'min Eylülleri,

Hırçın rüzgarı diner,ağaçlar yarı şekerlemede

Anıları müzelere çekilir kendi halinde

Her yıl bu ay cıvıldaşan öğrencileriyle

Çimenlikten,Atatürk'ü seyreder Çanakkale.

Bir başkadır Çanakkale'min türküleri,

Bazıları bağrımızı delen kurşun sanki,

Bazıları hastayı bile oynatır inan ki

Gazileri geçmişiyle tutuşur elele

Nağmelerde destanlaşır gider,Çanakkale.

Bir başkadır Çanakkale'min Mart ayları,

Bu ayda fetih için kırk yiğit sallardadır,

Bu ayda Türk gücü yine masallardadır;

Onsekiz Mart gibi destan yansıyınca istikbale

Gözlerde pınardır çağlar,sel sel iner Çanakkale

Bir başkadır Çanakkale'min akarsuları,

Menderes'in elmalarda yansıyor güzellikleri;

Kocabaş'ta savaşırken izlemişler İskender'i

Bir göz soğuk, bir göz sıcak akan dereleriyle

Mavilikler dünyasında dans eder Çanakkale.

Bir başkadır Çanakkale'min denizleri,

Kıyıları bir gerdanlık gibidir,emre hazır

Dalgaları tarihi mırıldanır satır satır,

Karanlık limandaki nurdan alevleriyle

"Mağribiakşamlar"a seferdedir,Çanakkale.

Bir başkadır Çanakkale'min yer şekilleri,

Dağları tepe haline gelir,tepeleri dağlaşır birden

Kazdağı'ndan Sarıkız su alırken körfezden

Kocaçimen Kemal ile gelir erişilmez hale

İşte burdan tüm dünyaya kükrer Çanakkale.

Ahmet KAŞIKÇI

***

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10) Çanakkale Destanı

Arıburnu'nda merkez cephesi'nde şehid olan ve üzerinden çıktığı söylenen şiiri:

Üç yüz otuz sözüm hakk'ın kelâmı

Padişah'ın geldi büyük selâmı

Enver Bey'in düşman kırmak meramı

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Euzü besmele çektim çıkarken

Köye baktım şöyle yüksek bir yerden

Karargâha koştum üç günde erken

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Kumandan emrini verdi bir gece

Anadolu'lardan lâyıktır nice

Yiğitler şehâdet şerbeti içe

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Rumeli toprağı yuğrulmuş kanla

Ün alınır ancak verilen canla

Herkesi yüreği çarpıyor canla

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Düşmanın gür sesli büyük topları

Delik deşik etti toprağı yarı

Korkak Frenklerin yokmuş hiç ârı

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

İngilizler Frenge dostmuş diyorlar

Bir kötü kötüye elbette uyar

Onlara bu meydan gelecek pek dar

Bugün bizden vatan razı olacak

Nefer şehit ordu gazi olacak

Zırhlıların gitti deniz dibine

İlk hücumdan sonra ya bu kaçış ne

Kaç durma geçerse fırsat eline

BOYABATLI MUSTAFA

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ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİR 2 KITALIK

Çanakkale şiirleri 2,3,4 ve 5 kıtalık olarak yazılmıştır. Daha fazla yazılanlar da mevcuttur. İşte, 2 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri:

1) Çanakkale’m

Yedi düvel ortaklaşa bir oldu,

Ne var ne yok, Çanakkale’ye doldu.

Sandılar köpeksiz köy var orada,

Sınadılar gücümüzü deniz, hava, karadan.

Bizi yalnız bırakır mı hepimizi yaradan?

Kars, Sarıkamış, Çanakkale, Gelibolu;

Tarihimiz hep zaferlerle dolu.

Kırılsa da Mehmetçiğin kanadı, kolu…

Yolumuz hep istiklal yolu!

Çanakkale Şiiri: Çanakkale’m – Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü

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2) Çanakkale Geçilmez

Gelmeyin ey düşmanlar

Çanakkale geçilmez

Bekler nice kahramanlar

Çanakkale geçilmez

18 mart zaferini

Herkes tanır Türk askerini

Ölür de vermez vatanını

Çanakkale geçilmez.

Yazı: Çanakkale Geçilmez – Esence İlkokulu

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ÇANAKKALE İLE İLGİLİ 3 KITALIK ŞİİR

1) Çanakkale Savaşı

Gökyüzünde ne bir duman var ne bir sis,

Sanmayın ne bir yaz günü ne de bir güz,

“Allah! Allah!” Nidaları yükselirken arşa,

Oluk oluk kanlar dökülürken baştan başa.

Kahraman ordumuzun çelik yürekli askerleri,

Kendilerine yuva edindiler siperleri.

Yumulmadı süngü gelene dek o ateş saçan gözleri,

Yiğitlerdi, yüreklilerdi, cesurlardı, yumuşacıktı kalpleri.

Bir güneş doğdu Anadolu’dan dik başlı,

Kahraman yiğit, er sözlü, mavi gözlü,

Doğacaktı, o beklenen hürriyet,

Her düşen şehidin takılıydı yüreğinde

Çanakkale’den alevlenen Cumhuriyet.

Çanakkale Şiiri:Cansu SUBAŞI – Aslı Alevli Ortaokulu

***

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2) Ölümsüz Şehitler

Çanakkale…Kalk ayağa, sık yumruğunu!

Hatice anam tasalanma Allah korur oğlunu

Bir Mehmet şehit olsa da bin Mehmet doğdu

Çiğnetmedi, çiğnetmeyecek bu eşsiz yurdunu

Bu topraklar uğruna ne canlar verildi, niçin?

Anam babam ağlıyor için için

Bin canım olsa bini de feda senin için

Koşun düşmana karşı, şehadet şerbeti için

Bugün 18 Mart, kulağımda hala mermi sesleri

Allah aşkıyla doluydu gönül kafesleri

Eşhed-ü Enla ile verdiler son nefesleri

Selam olsun sizlere! Çanakkale’min ölümsüz şehitleri

***

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ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER 4 KITALIK

1) Unutulmasın Çanakkale

Düşman girdi yurda, dağıldı her yana

Kara kara bulutlar çökmüştü semaya

Dua ediyordu analar ağlaya ağlaya

Gözler kan çanağına dönsün, Çanakkale geçilmesin.

İnletiyordu her yanı top, tüfek sesleri

Mehmetçiğin iman dolu göğsüydü düşmana siperi

Açtılar, susuzdular üşümüştü yarı çıplak bedenleri,

El, kol, bacak, kafa dağılsın;Çanakkale geçilmesin.

Nice analar vardı orduya taşırdı mermi

Kar, soğuk demeden Mehmet’e ulaştırmaktı tek derdi

Vatan uğruna feda etti kundaktaki bebeği

Ölsün yavrular, vatan mezarım olsun ;Çanakkale geçilmesin.

Mehmetçik dar etti Çanakkale’yi yedi düvele,

İzin vermediler namuslarına uzanan namahrem ele

Bundan gayrı hiçbir düşman kapılmasın boş hayale

Silinmez kan ile yazıldı “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”.

Çanakkale Şiiri: Esra Okur – Suboğazı Ortaokulu

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2) Benim Gözümde Çanakkale