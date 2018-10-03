Çankırı Haberler: Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İshak Tellioğlu’nun kullandığı 55 BCB 81 plakalı otomobil, Çankırı-Çerkeş D-100 karayolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada İshak Tellioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Kadir Burak Dere ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlandı.

Çankırı’da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü

Çankırı’da otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Süleymanlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhun Büyükurvaylı’nın (29) kullandığı 18 AP 111 plakalı otomobil, yola ters giren bir araca çarpmamak için manevra yapınca aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 30 metre kayan otomobil daha sonra yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Erhun Büyükurvaylı olay yerinde hayatını kaybetti.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Servislere ceza yağdı

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sıkı tutuyor.Zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminde hizmet veren öğrenci servislerini denetledi. 188 adet servis aracını denetleyen ekipler, 39 araç sahibine cezai işlem uyguladı.Çankırı’da okul servisleri denetimden geçti. Şehir merkezinde denetimden geçen 188 servis aracından 39 adet servise cezai işlem uygulandı. Vizesi ve ruhsat güzergâh belgeleri olmayan servis araçlarına zabıt tutuldu. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, servis araçları ile ilgili denetimlerin belirli aralıklar ile devam edeceğini belirtti.