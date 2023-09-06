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Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Kızılırmak ve Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.S (39), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar.

10:38 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çankırı haberleri

Çankırı haberleri

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

E.Ç. idaresindeki 19 FN 010 plakalı otomobil, Kızılırmak-İskilip kara yolu Aşağı Ovacık köyü yol ayrımı mevkisinde, H.S. yönetimindeki 35 CMF 42 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Y.S. (39), Y.S. (25), A.S. (40), N.S. (15), Ö.S. (10), H.İ.S. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kızılırmak ve Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.S (39), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



#Çankırı
#Kızılırmak
#İskilip karayolu
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