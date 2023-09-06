'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.

Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Y.S. (39), Y.S. (25), A.S. (40), N.S. (15), Ö.S. (10), H.İ.S. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kızılırmak ve Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.S (39), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.