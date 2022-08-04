Özgün Altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını güncel fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını güncel fiyatı

Altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik bulunuyor. Gram altın fiyatı bin TL üzerinden yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ise gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Gram altın güne 1.029,94 TL seviyelerinde başladı. İşte 4 Ağustos Perşembe altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatı canlı takip ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ALTIN: 4 Ağustos gram altın ne kadar? Çeyrek altın, cumhuriyet altını, tam altın alış -satış fiyatları
Altın fiyatları

4 Ağustos Perşembe günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

ALTIN NE KADAR? (4 AĞUSTOS 2022)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.024,07

Gram altın satış: 1.024,28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.679,00

Çeyrek altın satış: 1.694,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.347,00

Yarım altın satış: 3.389,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.694,00

Tam altın satış: 6.755,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.789,00

Cumhuriyet altını satış: 6.892,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.870,00

Ata altın satış: 6.932,00

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1780 dolar civarında hareket ediyor.

İç piyasada gram altın 1029 lira, çeyrek altın 1694 lira, cumhuriyet altını 6 bin 970 liradan satılıyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarında eylül için büyük bir faiz artırımına işaret etmesinin ardından dün konuşan Fed yetkilileri de enflasyonu kontrol altına almak için sıkılaşmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yatırımcılar eylül toplantısında Fed'in 50 baz puan faiz artırımına gideceğine yüzde 58.5 olasılık verirken 75 baz puan artırıma yüzde 41,5 ihtimal veriyorlar.

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