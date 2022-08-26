Gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 26 Ağustos güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Altın fiyatları, bugün de son günlerdeki dalgalı hareketlerini sürdürüyor. Bir yükselip bir düşüşe geçen altın fiyatları güne değer kazancıyla başladı. Peki, 26 Ağustos Cuma altın fiyatları ne kadar oldu?

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