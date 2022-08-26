Özgün Gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 26 Ağustos güncel altın fiyatları
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Gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 26 Ağustos güncel altın fiyatları

Güncel altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Altın fiyatları, bugün de son günlerdeki dalgalı hareketlerini sürdürüyor. Bir yükselip bir düşüşe geçen altın fiyatları güne değer kazancıyla başladı. Peki, 26 Ağustos Cuma altın fiyatları ne kadar oldu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ALTIN FİYATI: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları!
Altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar yatırımcıların yakın takibinde. Hafta başında düşüş gösteren gram altın dün yükselişe geçmişti. Peki, 26 Ağustos itibariyle altın fiyatlarında son durum nedir? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatında son durum.

26 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, hareketliliğini sürdürüyor. Son günlerde istikararlı bir seyir göstermeyen altın fiyatları yatırımcıları tereddüt ediyor. Piyasaları takip eden vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları kaç TL? İşte 26 Ağustos bugün güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 1.026,01 TL

Gram altın satış: 1.026,19 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.677,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.692,00 TL

altınlar karışık

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.344,00 TL

Yarım altın satış: 3.385,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.688,00 TL

Tam altın satış: 6.748,00 TL

cumhuriyet altını

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.820,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.923,00 TL

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