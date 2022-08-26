Gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 26 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar yatırımcıların yakın takibinde. Hafta başında düşüş gösteren gram altın dün yükselişe geçmişti. Peki, 26 Ağustos itibariyle altın fiyatlarında son durum nedir? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatında son durum.
26 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, hareketliliğini sürdürüyor. Son günlerde istikararlı bir seyir göstermeyen altın fiyatları yatırımcıları tereddüt ediyor. Piyasaları takip eden vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları kaç TL? İşte 26 Ağustos bugün güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış: 1.026,01 TL
Gram altın satış: 1.026,19 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış: 1.677,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.692,00 TL
altınlar karışık
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın alış: 3.344,00 TL
Yarım altın satış: 3.385,00 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış: 6.688,00 TL
Tam altın satış: 6.748,00 TL
cumhuriyet altını
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Cumhuriyet altını alış: 6.820,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.923,00 TL