Özgün Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 25 Mayıs Çarşamba güncel altın kuru fiyatları
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Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 25 Mayıs Çarşamba güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları 25 Mayıs Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor.

25 Mayıs Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mayıs 2022 güncel çeyrek, gram ve ons altın alış satış fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ALTIN FİYATLARI - 25 Mayıs Çarşamba 2022 gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Mayıs güncel altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın fiyatları son durum...

ALTIN ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI NE KADAR? (25 MAYIS 2022)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 967,49

Gram altın satış: 967,69

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.575,00

Çeyrek altın satış: 1.593,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.150,00

Yarım altın satış: 3.188,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.289,00

Tam altın satış: 6.352,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.410,00

Cumhuriyet altını satış: 6.507,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.405,00

Ata altın satış: 6.518,00

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tozu bin 800 TL

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