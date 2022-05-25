Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 25 Mayıs Çarşamba güncel altın kuru fiyatları

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ALTIN ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI NE KADAR? (25 MAYIS 2022)
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 967,49
Gram altın satış: 967,69
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.575,00
Çeyrek altın satış: 1.593,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.150,00
Yarım altın satış: 3.188,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.289,00
Tam altın satış: 6.352,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.410,00
Cumhuriyet altını satış: 6.507,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.405,00
Ata altın satış: 6.518,00