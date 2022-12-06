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Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor: 6 Aralık 2022 güncel altın fiyatları

Altın altın fiyatları son haftalarda yatırımcısının yüzünü bir hayli güldürüyor. Dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 56,5'e yükselirken, fabrika siparişleri de yüzde 1 artarak beklentileri geride bıraktı. Fed’in yıl sonu faiz kararını açıklayacak olması başta altın fiyatları olmak üzere piyasalar ABD’den gelecek habere kilitlendi. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Aralık 2022 güncel altın fiyatları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın gram altın ne kadar, düştü mü çıktı mı?
Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları yatırımcının takibinde. Dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 56,5'e yükselirken, fabrika siparişleri de yüzde 1 artarak beklentileri geride bıraktı. Fed'in ultra şahin adımlarına karşın ekonominin soğuma sinyallerinin zayıf kalması ve enflasyon riskinin etkinliğini koruması piyasalarda risk algısını artırırken, bankanın faiz artırımlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği fiyatlanıyor.

Buna göre para piyasalarında Fed'in nihai faiz oranına ilişkin beklentiler 9 baz puan artışla yüzde 5'in üzerine çıkarken, tahvil piyasalarında da satış bakısı güçlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 10 baz puan yükselerek yüzde 3,61 seviyesine çıkarken, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise 4 baz düşerek yüzde 4,30'a indi. Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi, bugün 105,3 seviyesinde bulunuyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın 6 Aralık 2022 Salı güncel fiyatları.

Gram altın fiyatı
Gram altın fiyatı

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Gram altın fiyatı alış 1.068,27 TL,
  • Gram altın fiyatı satış 1.071,95 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

  • Spot altın gram fiyatı alış 1.059,38 TL,
  • Spot altın gram fiyatı satış 1.059,58 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

  • Ons altın fiyatı alış 1.771,89 TL,
  • Ons altın fiyatı satış 1.772,35 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Çeyrek altın fiyatı alış 1.695,11 TL,
  • Çeyrek altın fiyatı satış 1.732,37 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.780,03 TL,
  • Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.908,44 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Yarım altın fiyatı alış 3.379,42 TL,
  • Yarım altın fiyatı satış 3.464,82 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

  • Ziynet altın fiyatı alış 6.780,03 TL,
  • Ziynet altın fiyatı satış 6.908,44 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Ata altın fiyatı alış 7.144,81 TL,
  • Ata altın fiyatı satış 7.322,52 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

  • 14 ayar bilezik fiyatı alış 588,20 TL,
  • 14 ayar bilezik fiyatı satış 701,59 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bilezik fiyatı alış 970,08 TL,
  • 22 ayar bilezik fiyatı satış 1.033,10 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Gremse fiyatı alış 17.198,00 TL,
  • Gremse fiyatı satış 17.411,00 TL.

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