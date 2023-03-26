Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik konut başvuruları 31 Ekim’de tamamlanmıştı. İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları 10 Ekim’de alınmaya başlandı. Her üç projenin başvuruları tamamlandı. Sosyal konutların kuraları 7 Kasım’da etaplar halinde çekilmeye başlandı. 23 bin konut arsası için kontenjanın ayrıldığı Antalya’da arsa kura heyecanı başladı. Peki Antalya TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Antalya arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Antalya TOKİ arsa kura sonuçları

Antalya TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı. Antalya TOKİ arsa kuraları 27 Mart Pazartesi günü çekilecek.

Antalya TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Antalya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Antalya TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Antalya'da arsalar nerede?

Antalya TOKİ arsaları kaç metre kare?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

Antalya TOKİ arsa fiyatları ne kadar?