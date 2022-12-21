CANLI Artvin TOKİ Kura Sonuçları

Artvin TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar, kura sonuçlarını beklenirken Artvin kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden sorgulayacaklarını araştırıyor. Peki, Artvin TOKİ kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.
Artvin merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Fevzi Gedik
- Avnullah Gülbin
- Ömer Yılmaz
- Hamdi Yılmaz
- Fatih Öner
- Melek Genç
- Aykut Çavuş
- Arzu Öztürk
- Cengiz Yilmaz
- Yunus Coşkun
- Ferhat Demirel
- Melisa Pişkin
- Mürsel Altuntaş
- Ayşe Yazıcı
- Damla Karameşe
- Tugay Gül
- Hasan Anar
- Mehmet Yavuztürk
- Altan Özdemir
- Hayri Yağcı
- Mubin Şentürk
- Ferhat Duzcan
- Aziz Karamert
- Halime Altunter
- Mustafa Çakır
- Merih Çakmak
- Candan Süleyman Kalın
Müzekir Duran
Uğur Altıparmak
Şentürk Demir
Ziya Akyıldız
Aysel Torun
Gülen Bulum
Naci Erdem
Fatma Altundiş
Turgut Karagöz
İlyas Altun
Nurettin Harunoğlu
Cemal Özçelik
Adil Balkaya
Habip Bayraktar
Orhan Kibar
Ahmet Uzunhasanoğlu
Nazım Özer
Ali Namlı
Dursun Koçak
- Bekir Akınlı
- Hüseyin Erkalender
- Adem Özkan
- İsmail Ağduman
- İbrahim Semerci
- Orhan Aydın
- Hatice Yıldız
- Şenol Etik
- Dursun Durmuş
- Tevfik Torun
- Ercan Şentürk
- Fehmi Aksamaz
- Ahmet Mert
- Hayriye Yalçın
- Mahmut Polatdemir
- Gülten Şereflişan
- Ziyettin Yetkin
- Asiye Yılmaz
- Bedri Gülbin
- Ayla Biton
- Gülser Çolak
- Mikayil Köse
- Hatice Özçelik
- Yaşar Yılmaz
- Nazım Yıldız
Canan Turan
Salim Polat
Taner İstanbullu
Kübra Taşçi
murat Bayrak
Muhammet Ali Keskinkurt
Aleyna Yavuz
Güven Güreli
Emrah Bakır
Osman Çakal
İbrahim Alper Eken
Utku Sayın
Abdullah Gündüz
Abdullah Yıldırım
Artvin TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Artvin kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ARTVİN TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ
Artvin'de TOKİ konutları nerede yapılacak?
Artvin'de 250 bin sosyal konut projesi kapsamında merkezde 500 konut yapılacak.
TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?
Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ kura çekilişlerinin yanı sıra evlerin teslim tarihi konusuna da değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kulandı.
TOKİ konutları taksitleri ne kadar?
608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.