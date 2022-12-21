CANLI Artvin TOKİ Kura Sonuçları

Artvin TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar, kura sonuçlarını beklenirken Artvin kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden sorgulayacaklarını araştırıyor. Peki, Artvin TOKİ kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

Artvin merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

Fevzi Gedik

Avnullah Gülbin

Ömer Yılmaz

Hamdi Yılmaz

Fatih Öner

Melek Genç

Aykut Çavuş

Arzu Öztürk

Cengiz Yilmaz

Yunus Coşkun

Ferhat Demirel

Melisa Pişkin

Mürsel Altuntaş

Ayşe Yazıcı

Damla Karameşe

Tugay Gül

Hasan Anar

Mehmet Yavuztürk

Altan Özdemir

Hayri Yağcı

Mubin Şentürk

Ferhat Duzcan

Aziz Karamert

Halime Altunter

Mustafa Çakır

Merih Çakmak

Candan Süleyman Kalın

Müzekir Duran

Uğur Altıparmak

Şentürk Demir

Ziya Akyıldız

Aysel Torun

Gülen Bulum

Naci Erdem

Fatma Altundiş

Turgut Karagöz

İlyas Altun

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Nurettin Harunoğlu

Cemal Özçelik

Adil Balkaya

Habip Bayraktar

Orhan Kibar

Ahmet Uzunhasanoğlu

Nazım Özer

Ali Namlı

Dursun Koçak

Bekir Akınlı

Hüseyin Erkalender

Adem Özkan

İsmail Ağduman

İbrahim Semerci

Orhan Aydın

Hatice Yıldız

Şenol Etik

Dursun Durmuş

Tevfik Torun

Ercan Şentürk

Fehmi Aksamaz

Ahmet Mert

Hayriye Yalçın

Mahmut Polatdemir

Gülten Şereflişan

Ziyettin Yetkin

Asiye Yılmaz

Bedri Gülbin

Ayla Biton

Gülser Çolak

Mikayil Köse

Hatice Özçelik

Yaşar Yılmaz

Nazım Yıldız

Canan Turan

Salim Polat

Taner İstanbullu

Kübra Taşçi

murat Bayrak

Muhammet Ali Keskinkurt

Aleyna Yavuz

Güven Güreli

Emrah Bakır

Osman Çakal

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İbrahim Alper Eken

Utku Sayın

Abdullah Gündüz

Abdullah Yıldırım

Artvin TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Artvin kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ARTVİN TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Artvin'de TOKİ konutları nerede yapılacak?

Artvin'de 250 bin sosyal konut projesi kapsamında merkezde 500 konut yapılacak.

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TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ kura çekilişlerinin yanı sıra evlerin teslim tarihi konusuna da değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kulandı.

TOKİ konutları taksitleri ne kadar?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

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ÖZGÜN TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı