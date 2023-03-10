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Diyarbakır TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Diyarbakır TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. TOKİ konut amaçlı arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubeleri üzerinden tamamlandı. Müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Diyarbakır’da müstakil ve hisseli arsa kuralar 10 Mart'ta çekilecek. Peki Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Diyarbakır arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

09:00 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
TOKİ Diyarbakır arsa kura sonuçları müstakil, müşterek isim listesi

TOKİ Diyarbakır arsa kura sonuçları müstakil, müşterek isim listesi

TOKİ ilk evim ve ilk iş yerim arsa başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. TOKİ arsa ödemeleri müstakil ve müşterek arsalarda farklı olacak. Müstakil arsaların yüzölçümü yaklaşık 350-500 metrekare arasında değişecek. Fiyatı 192 bin 500 TL olan bu arsaların taksitleri ise 1.604 TL’den başlayacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Peki Diyarbakır TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Diyarbakır arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Diyarbakır TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek. Diyarbakır TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise 10 Mart.

Diyarbakır TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.
TOKİ Diyarbakır kura çekilişleri canlı
yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Diyarbakır TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Diyarbakır'da arsalar nerede?

TOKİ arsaları kaç metre kare?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

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#Diyarbakır arsa sonuçları isim listesi
35 dakika önce
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Diyarbakır TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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